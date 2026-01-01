O Castopod é uma plataforma de alojamento de podcasts de código aberto abrangente, construída para criadores que querem capacidades de publicação profissionais sem depender de serviços de alojamento de terceiros. Gere a gestão de episódios, a geração automática de feeds RSS para distribuição em todas as principais plataformas, análises detalhadas dos ouvintes e integração com ActivityPub para redes sociais descentralizadas – tudo num único pacote autoalojado.

Alojando o seu podcast no seu próprio VPS significa que possui os seus dados de audiência, evita taxas de largura de banda por download e mantém controlo total sobre a distribuição e monetização do seu conteúdo sem dependência de plataforma.