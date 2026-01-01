Implemente o Castopod com instalação de um clique.
Plataforma de alojamento de podcasts de código aberto com análises, funcionalidades sociais e ferramentas de monetização integradas.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Castopod
O Castopod é uma plataforma de alojamento de podcasts de código aberto abrangente, construída para criadores que querem capacidades de publicação profissionais sem depender de serviços de alojamento de terceiros. Gere a gestão de episódios, a geração automática de feeds RSS para distribuição em todas as principais plataformas, análises detalhadas dos ouvintes e integração com ActivityPub para redes sociais descentralizadas – tudo num único pacote autoalojado.
Alojando o seu podcast no seu próprio VPS significa que possui os seus dados de audiência, evita taxas de largura de banda por download e mantém controlo total sobre a distribuição e monetização do seu conteúdo sem dependência de plataforma.
Principais características de Castopod
Distribuição Automática de RSS
Gera e mantém o feed RSS de podcast automaticamente, mantendo o programa disponível no Spotify, Apple Podcasts e em todos os principais diretórios.
Estatísticas dos Ouvintes
Estatísticas detalhadas de download, dados demográficos e métricas de envolvimento dão-lhe as informações sobre o público necessárias para fazer crescer o seu programa estrategicamente.
Monetização Integrada
Assinaturas Premium e funcionalidades de apoio aos ouvintes permitem construir um negócio de podcast sustentável diretamente na sua própria infraestrutura.
Integração ActivityPub
Conecte-se ao Fediverso para que os ouvintes em plataformas sociais descentralizadas possam seguir, comentar e interagir sem sair da sua aplicação preferida.
Colaboração multiutilizador
As permissões baseadas em funções permitem às equipas gerir episódios, análises e a publicação em várias séries de podcasts a partir de um único painel de controlo.
Por que executar Castopod na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.