O Kibana é a interface web oficial para Elasticsearch — uma plataforma sofisticada para explorar dados, construir dashboards interativos, executar consultas de pesquisa e operar uma implementação do Elastic Stack. Originalmente criado em 2013 e agora mantido pela Elastic NV, o Kibana é a camada de visualização padrão para qualquer aplicação construída sobre o Elasticsearch, desde análise de logs e observabilidade até pesquisa de e-commerce e análise de segurança.

Alojar o Kibana no seu VPS oferece às equipas de dados e de plataforma um ambiente completo de visualização do Elastic Stack sem as taxas SaaS por documento comuns no Elastic Cloud. Este template agrupa um Elasticsearch de nó único juntamente com o Kibana, para que o stack esteja pronto para ingerir dados e construir dashboards imediatamente após a implementação.