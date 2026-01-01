Implemente Kibana com instalação de um clique.
Plataforma de visualização e exploração de dados de código aberto para Elasticsearch com dashboards, pesquisa e ferramentas de observabilidade.
Escolha um plano VPS para Kibana
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Kibana
O Kibana é a interface web oficial para Elasticsearch — uma plataforma sofisticada para explorar dados, construir dashboards interativos, executar consultas de pesquisa e operar uma implementação do Elastic Stack. Originalmente criado em 2013 e agora mantido pela Elastic NV, o Kibana é a camada de visualização padrão para qualquer aplicação construída sobre o Elasticsearch, desde análise de logs e observabilidade até pesquisa de e-commerce e análise de segurança.
Alojar o Kibana no seu VPS oferece às equipas de dados e de plataforma um ambiente completo de visualização do Elastic Stack sem as taxas SaaS por documento comuns no Elastic Cloud. Este template agrupa um Elasticsearch de nó único juntamente com o Kibana, para que o stack esteja pronto para ingerir dados e construir dashboards imediatamente após a implementação.
Principais características de Kibana
Descobrir e explorar
Navegue pelos índices do Elasticsearch com a interface Discover — consulte, filtre, ordene e visualize documentos brutos para identificar padrões e anomalias em tempo real.
Dashboards e visualizações
Crie dashboards interativos com gráficos de linha, gráficos de barras, mapas de calor, mapas, tabelas e visualizações de arrastar e largar do Lens, partilháveis entre equipas.
Pesquisar e ES|QL
DSL de Consulta Elasticsearch Completo mais ES|QL – uma linguagem de consulta canalizada semelhante ao Splunk SPL – tornam as consultas complexas acessíveis para não-programadores.
Ferramentas de observabilidade
Aplicações integradas de monitorização de Registos, Métricas, APM e Tempo de Atividade para ingestão e análise de dados de observabilidade do Elastic Agent e Beats.
Mapas e geoespacial
Mapas interativos de várias camadas com camadas vetoriais, mapas de calor e geo-agregações para visualização de dados geoespaciais juntamente com outras dimensões.
Alertas e relatórios
Alertas baseados em limiares e anomalias com destinos de email, Slack e webhook, além da geração programada de relatórios PDF e CSV.
Por que executar Kibana na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.