Implemente OliveTin com instalação de um clique.
Interface web autoalojada leve que expõe comandos shell predefinidos como botões seguros e de clique para executar.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com OliveTin
OliveTin é um pequeno serviço Go autoalojado que transforma comandos shell predefinidos em botões seguros, de clique para executar, numa interface web. O administrador descreve cada ação num ficheiro de configuração YAML – nome, ícone, comando, argumentos opcionais, diálogo de confirmação opcional – e o OliveTin apresenta-os como um painel de controlo organizado que qualquer pessoa com acesso pode invocar sem tocar num terminal.
Autoalojar o OliveTin no seu próprio VPS dá aos membros não técnicos do agregado familiar, colegas de equipa juniores ou ecrãs táteis tipo quiosque um subconjunto controlado de operações que podem executar em segurança – reiniciar um serviço bloqueado, enviar um pacote wake-on-lan, atualizar uma biblioteca Plex, iniciar uma cópia de segurança – sem entregar credenciais SSH ou expor a execução arbitrária de comandos. Como o OliveTin apenas executa comandos que declarou explicitamente, o raio de impacto permanece limitado pela configuração YAML.
Principais características de OliveTin
Ações definidas em YAML
Descreva cada comando shell no ficheiro de configuração do OliveTin com título, ícone, argumentos opcionais e comportamento de execução para apresentar um painel de controlo refinado.
UI otimizada para toque
Aplicação de página única responsiva concebida para telemóveis, tablets e ecrãs táteis de parede – perfeita para automações domésticas tipo quiosque.
Argumento e campos de lista pendente
Transforme comandos complexos em menus pendentes, campos de texto ou seletores de caixa de verificação para que os utilizadores não técnicos os invoquem com os parâmetros corretos sempre.
Caixas de diálogo de confirmação
Marque ações sensíveis com confirmações obrigatórias para que comandos perigosos precisem de um clique extra antes de serem executados.
Pequena pegada de recursos
Um único binário Go usa apenas alguns MB de RAM e CPU mínima, ideal para ser alojado num VPS juntamente com serviços autoalojados mais pesados.
Webhook e API
Acione ações externamente através de webhooks HTTP ou da API REST para integrar o OliveTin em automações, scripts e centrais de domótica.
Por que executar OliveTin na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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