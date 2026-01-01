OliveTin é um pequeno serviço Go autoalojado que transforma comandos shell predefinidos em botões seguros, de clique para executar, numa interface web. O administrador descreve cada ação num ficheiro de configuração YAML – nome, ícone, comando, argumentos opcionais, diálogo de confirmação opcional – e o OliveTin apresenta-os como um painel de controlo organizado que qualquer pessoa com acesso pode invocar sem tocar num terminal.

Autoalojar o OliveTin no seu próprio VPS dá aos membros não técnicos do agregado familiar, colegas de equipa juniores ou ecrãs táteis tipo quiosque um subconjunto controlado de operações que podem executar em segurança – reiniciar um serviço bloqueado, enviar um pacote wake-on-lan, atualizar uma biblioteca Plex, iniciar uma cópia de segurança – sem entregar credenciais SSH ou expor a execução arbitrária de comandos. Como o OliveTin apenas executa comandos que declarou explicitamente, o raio de impacto permanece limitado pela configuração YAML.