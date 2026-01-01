Plane é uma poderosa plataforma de gestão de projetos de código aberto que serve como uma alternativa moderna a Jira, Linear, Monday.com e ClickUp. As equipas acompanham problemas, executam ciclos de sprint com gráficos de burndown, planeiam roteiros de produtos e colaboram em tempo real — tudo sem preços por utilizador ou dados a sair da sua infraestrutura.

A implementação autoalojada inclui PostgreSQL, cache Valkey, fila de mensagens RabbitMQ e armazenamento de objetos MinIO para uma configuração totalmente autónoma. Ao contrário das ferramentas de projeto SaaS que cobram por lugar, executar o Plane no seu VPS oferece utilizadores e projetos ilimitados a um custo de infraestrutura fixo com total propriedade dos dados.