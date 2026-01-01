Implemente Plane com instalação de um clique.
Plataforma de gestão de projetos de código aberto para acompanhamento de problemas, ciclos de sprint e roteiros de produto — uma alternativa autoalojada ao Jira e Linear.
Escolha um plano VPS para Plane
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Plane
Plane é uma poderosa plataforma de gestão de projetos de código aberto que serve como uma alternativa moderna a Jira, Linear, Monday.com e ClickUp. As equipas acompanham problemas, executam ciclos de sprint com gráficos de burndown, planeiam roteiros de produtos e colaboram em tempo real — tudo sem preços por utilizador ou dados a sair da sua infraestrutura.
A implementação autoalojada inclui PostgreSQL, cache Valkey, fila de mensagens RabbitMQ e armazenamento de objetos MinIO para uma configuração totalmente autónoma. Ao contrário das ferramentas de projeto SaaS que cobram por lugar, executar o Plane no seu VPS oferece utilizadores e projetos ilimitados a um custo de infraestrutura fixo com total propriedade dos dados.
Principais características de Plane
Rastreamento de Problemas
Crie e gira itens de trabalho com texto formatado, anexos de ficheiros, sub-tarefas e referências entre projetos numa vista centralizada.
Ciclos de Sprint
Executar sprints ágeis com gráficos de burndown e acompanhamento do progresso da equipa para manter o ritmo de desenvolvimento no prazo.
Roteiros de Produto
Planeie e comunique a direção do produto com roteiros visuais que se ligam diretamente aos problemas e módulos que entregam cada marco.
Colaboração em tempo real
As atualizações em tempo real garantem que cada membro da equipa vê o estado mais recente do problema, os comentários e as atribuições sem ser necessário atualizar manualmente.
Vistas personalizáveis
Crie vistas filtradas de quadro, lista e calendário que podem ser guardadas e partilhadas por toda a equipa para uma visibilidade consistente do projeto.
Módulos e Análise
Agrupe questões relacionadas em módulos para projetos complexos e, depois, acompanhe o progresso com análises integradas e visualizações de tendências.
Por que executar Plane na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion