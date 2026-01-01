Implemente o Gramps Web com um clique.
Plataforma de genealogia autoalojada para construir, explorar e partilhar árvores genealógicas a partir de qualquer navegador.
Escolha um plano VPS para Gramps Web
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Gramps Web
O Gramps Web é a interface web colaborativa para o Gramps, a plataforma de genealogia de código aberto mais utilizada. Transforma a sua base de dados privada de árvore genealógica numa aplicação web multiutilizador – acessível a partir de qualquer navegador – completa com gráficos interativos, mapas, pesquisa de texto completo e ferramentas de análise de ADN. Ao contrário dos serviços de genealogia na nuvem que monetizam os seus dados de história familiar, o Gramps Web funciona inteiramente no seu próprio VPS, mantendo cada registo de antepassado, documento e foto sob o seu controlo total.
O Gramps Web utiliza o formato de base de dados nativo do Gramps, pelo que os dados existentes do Gramps para desktop são importados diretamente e as alterações feitas através da interface web sincronizam de volta com a aplicação desktop. O primeiro utilizador a registar-se torna-se o proprietário e administrador da árvore.
Principais características de Gramps Web
Gráficos de família interativos
Gráficos de leque, vistas de linhagem, árvores de descendência e visualizações de linha do tempo oferecem diferentes perspetivas sobre a história familiar no navegador.
Pesquisa de texto completo
Pesquise em todas as pessoas, locais, eventos, fontes e notas na sua árvore instantaneamente — incluindo conteúdo dentro de documentos e multimédia anexados.
Sincronização de Desktop
Utiliza o formato de base de dados nativo do Gramps para sincronização bidirecional com a aplicação de desktop do Gramps, para que as edições web e de desktop se mantenham sincronizadas.
Colaboração multiutilizador
Convide membros da família com permissões baseadas em funções – os editores podem adicionar registos enquanto os visualizadores podem apenas consultar, mantendo os seus dados organizados.
Ferramentas de análise de DNA
Navegador de cromossomas, visualização de segmentos de ADN partilhados e gestão de kits para integrar dados de genealogia genética juntamente com registos tradicionais.
Por que executar Gramps Web na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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