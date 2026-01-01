O Gramps Web é a interface web colaborativa para o Gramps, a plataforma de genealogia de código aberto mais utilizada. Transforma a sua base de dados privada de árvore genealógica numa aplicação web multiutilizador – acessível a partir de qualquer navegador – completa com gráficos interativos, mapas, pesquisa de texto completo e ferramentas de análise de ADN. Ao contrário dos serviços de genealogia na nuvem que monetizam os seus dados de história familiar, o Gramps Web funciona inteiramente no seu próprio VPS, mantendo cada registo de antepassado, documento e foto sob o seu controlo total.

O Gramps Web utiliza o formato de base de dados nativo do Gramps, pelo que os dados existentes do Gramps para desktop são importados diretamente e as alterações feitas através da interface web sincronizam de volta com a aplicação desktop. O primeiro utilizador a registar-se torna-se o proprietário e administrador da árvore.