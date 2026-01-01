Implemente o Hugo com instalação em um clique.
O gerador de sites estáticos mais rápido do mundo para construir sites de documentação, blogs e portfólios.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Hugo
Hugo é o gerador de sites estáticos mais rápido do mundo, escrito em Go e capaz de construir websites completos em milissegundos. Potencia portais de documentação, sites de marketing, blogs pessoais e propriedades web corporativas para equipas que vão desde programadores individuais a grandes organizações como Kubernetes, Netlify e Let's Encrypt.
O alojamento próprio de Hugo no seu próprio VPS oferece um ambiente de desenvolvimento persistente acessível a partir de qualquer lugar — ideal para equipas distribuídas, pipelines de compilação automatizadas e ambientes de teste. A estrutura do site, a configuração do tema e o conteúdo estão sempre disponíveis via SSH sem depender de qualquer serviço de alojamento de terceiros.
Principais características de Hugo
Tempos de Compilação em Milissegundos
O Hugo cria até sites grandes com milhares de páginas em menos de um segundo, dramaticamente mais rápido do que geradores baseados em JavaScript.
Zero Dependências
O Hugo é distribuído como um único binário, sem dependências de tempo de execução, eliminando conflitos de versão e simplificando os pipelines de implementação.
Pipeline de Ativos Integrado
Processamento nativo de imagens, agrupamento de JavaScript, compilação de Sass e suporte para TailwindCSS sem ferramentas de compilação adicionais.
Servidor de Recarregamento Ao Vivo
O servidor de desenvolvimento incorporado reflete instantaneamente as alterações de conteúdo e design, acelerando a iteração durante o desenvolvimento do site.
Apoio Multilingue
i18n nativo com conteúdo por idioma, URLs e menus torna a criação de sites multilingues simples sem plugins.
Por que executar Hugo na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.