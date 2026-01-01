Hugo é o gerador de sites estáticos mais rápido do mundo, escrito em Go e capaz de construir websites completos em milissegundos. Potencia portais de documentação, sites de marketing, blogs pessoais e propriedades web corporativas para equipas que vão desde programadores individuais a grandes organizações como Kubernetes, Netlify e Let's Encrypt.

O alojamento próprio de Hugo no seu próprio VPS oferece um ambiente de desenvolvimento persistente acessível a partir de qualquer lugar — ideal para equipas distribuídas, pipelines de compilação automatizadas e ambientes de teste. A estrutura do site, a configuração do tema e o conteúdo estão sempre disponíveis via SSH sem depender de qualquer serviço de alojamento de terceiros.