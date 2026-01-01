Implemente withoutbg com instalação de um clique.
Ferramenta de remoção de fundo com IA autoalojada que processa imagens localmente, sem dependência da cloud ou taxas por imagem.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com withoutbg
withoutbg é uma aplicação de remoção de fundo alimentada por IA e autoalojada que executa um pipeline de modelo ONNX de quatro fases inteiramente no seu próprio servidor. Fornece uma interface web de arrastar e largar para remover fundos de fotos de produtos, retratos e imagens de marketing — sem enviar ficheiros para um serviço na nuvem ou pagar taxas por imagem. O pipeline combina segmentação ISNet, orientação Depth Anything V2, Focus Matting e um modelo refinador para produzir resultados limpos e com fundo transparente apenas a partir da inferência da CPU.
Todos os pesos do modelo são agrupados dentro da imagem Docker, por isso não há nada para configurar além de implementar o contentor — sem downloads de modelos, sem GPU necessária, sem chamadas de API externas no caminho de processamento.
Principais características de withoutbg
Pipeline de modelo de IA local
Executa todo o processamento de remoção de fundo no seu próprio servidor utilizando modelos ONNX incluídos – nenhuma imagem é enviada para um serviço externo na nuvem.
Processamento em quatro fases
A segmentação ISNet, a orientação Depth Anything V2, o Focus Matting e um modelo de refinamento trabalham em conjunto para produzir contornos nítidos em cabelo, pelo e sujeitos complexos.
Não é necessária GPU
A inferência ONNX baseada em CPU significa que qualquer VPS padrão pode executar o pipeline completo do modelo sem hardware de GPU ou configuração CUDA.
Interface de utilizador web de arrastar e largar
A interface baseada em React permite aos utilizadores arrastar imagens e descarregar resultados com fundo transparente em formato PNG, JPEG ou WebP, sem qualquer configuração.
Sem taxas por imagem
O autoalojamento elimina os custos por imagem das APIs de remoção de fundo SaaS – processa imagens ilimitadas a um custo fixo de VPS.
Por que executar withoutbg na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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