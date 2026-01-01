withoutbg é uma aplicação de remoção de fundo alimentada por IA e autoalojada que executa um pipeline de modelo ONNX de quatro fases inteiramente no seu próprio servidor. Fornece uma interface web de arrastar e largar para remover fundos de fotos de produtos, retratos e imagens de marketing — sem enviar ficheiros para um serviço na nuvem ou pagar taxas por imagem. O pipeline combina segmentação ISNet, orientação Depth Anything V2, Focus Matting e um modelo refinador para produzir resultados limpos e com fundo transparente apenas a partir da inferência da CPU.

Todos os pesos do modelo são agrupados dentro da imagem Docker, por isso não há nada para configurar além de implementar o contentor — sem downloads de modelos, sem GPU necessária, sem chamadas de API externas no caminho de processamento.