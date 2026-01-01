O Habitica transforma a produtividade num jogo de role-playing onde completar tarefas do mundo real faz o seu personagem subir de nível, ganhar ouro e desbloquear equipamento. Crie hábitos para monitorizar comportamentos recorrentes, tarefas diárias para tarefas que se reiniciam todos os dias, e tarefas pendentes para objetivos únicos — não cumprir qualquer uma delas custa saúde ao seu avatar, criando uma verdadeira responsabilização através de mecânicas de jogo.

As funcionalidades sociais permitem-lhe juntar-se a guildas, participar em desafios e realizar missões em grupo onde as equipas derrotam monstros ao completar tarefas em conjunto. O autoalojamento no seu próprio VPS mantém todos os dados de hábitos, progresso do personagem e histórico social sob o seu controlo sem depender do serviço público.