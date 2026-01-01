Implemente o Habitica com instalação de um clique.
Aplicação de produtividade gamificada que transforma hábitos, tarefas diárias e afazeres numa aventura RPG com progressão de personagem e missões sociais.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Habitica
O Habitica transforma a produtividade num jogo de role-playing onde completar tarefas do mundo real faz o seu personagem subir de nível, ganhar ouro e desbloquear equipamento. Crie hábitos para monitorizar comportamentos recorrentes, tarefas diárias para tarefas que se reiniciam todos os dias, e tarefas pendentes para objetivos únicos — não cumprir qualquer uma delas custa saúde ao seu avatar, criando uma verdadeira responsabilização através de mecânicas de jogo.
As funcionalidades sociais permitem-lhe juntar-se a guildas, participar em desafios e realizar missões em grupo onde as equipas derrotam monstros ao completar tarefas em conjunto. O autoalojamento no seu próprio VPS mantém todos os dados de hábitos, progresso do personagem e histórico social sob o seu controlo sem depender do serviço público.
Principais características de Habitica
RPG gestão de tarefas
Ganhe experiência, ouro e equipamento ao completar tarefas reais — suba de nível à sua personagem da mesma forma que melhora os seus hábitos.
Hábitos e tarefas diárias
Acompanhe comportamentos repetíveis com hábitos e defina tarefas recorrentes com diárias que se redefinem a cada dia, com penalidades de saúde para itens perdidos.
Missões de Grupo
Junte-se a amigos ou colegas para derrotar monstros juntos — cada tarefa concluída causa dano, tornando a responsabilidade em grupo verdadeiramente divertida.
Sistema de classes
Desbloqueie as classes Guerreiro, Mago, Ladino ou Curandeiro no nível 10, cada uma com habilidades únicas que complementam diferentes estilos de produtividade.
Recompensas personalizadas
Crie incentivos pessoais ligados à conclusão de tarefas — use o ouro ganho para desbloquear recompensas do mundo real que define.
Por que executar Habitica na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.