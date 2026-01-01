Implemente o Databag com instalação de um clique.
Mensageiro federado autoalojado com encriptação ponto a ponto, chamadas de áudio/vídeo e tópicos de conversação temáticos.
Escolha um plano VPS para Databag
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Databag
Databag é uma plataforma de mensagens federada e autoalojada que oferece comunicação descentralizada a indivíduos e pequenas comunidades, sem depender de servidores corporativos ou infraestrutura blockchain. Usando criptografia de chave pública-privada para identidade, as contas não estão vinculadas a nenhum domínio de alojamento específico — utilizadores em diferentes nós Databag podem enviar mensagens uns aos outros livremente, semelhante ao funcionamento da federação de email.
A plataforma suporta tópicos selados com encriptação de ponta a ponta, chamadas de áudio e vídeo, notificações push móveis e organização de mensagens baseada em tópicos. O autoalojamento no seu VPS significa que todas as conversas, histórico de chamadas e dados de contacto permanecem inteiramente dentro da sua infraestrutura, com contas ilimitadas por nó e sem taxas por utilizador — tornando-o ideal para famílias, grupos de amigos e pequenas organizações que desejam mensagens modernas sem intermediários corporativos.
Principais características de Databag
Mensagens Federadas
Contas em diferentes nós Databag podem comunicar diretamente, criando uma rede descentralizada onde nenhum servidor único controla todas as conversas.
Criptografia de ponta a ponta
Tópicos selados utilizam encriptação do lado do cliente para que o conteúdo das mensagens seja privado, mesmo para o administrador do servidor que aloja o nó.
Chamadas de Áudio e Vídeo
Chamadas integradas eliminam a necessidade de uma ferramenta de videoconferência separada para comunidades que já utilizam o Databag para mensagens.
Tópicos por Assunto
Organiza conversas por assunto em vez de por contacto, facilitando a manutenção de discussões focadas e pesquisáveis em toda uma comunidade.
Contas Ilimitadas
Cada nó suporta tantas contas quanto necessário sem custos adicionais, tornando-o económico para alojar mensagens para uma família inteira ou organização.
Por que executar Databag na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.