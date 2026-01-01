Databag é uma plataforma de mensagens federada e autoalojada que oferece comunicação descentralizada a indivíduos e pequenas comunidades, sem depender de servidores corporativos ou infraestrutura blockchain. Usando criptografia de chave pública-privada para identidade, as contas não estão vinculadas a nenhum domínio de alojamento específico — utilizadores em diferentes nós Databag podem enviar mensagens uns aos outros livremente, semelhante ao funcionamento da federação de email.

A plataforma suporta tópicos selados com encriptação de ponta a ponta, chamadas de áudio e vídeo, notificações push móveis e organização de mensagens baseada em tópicos. O autoalojamento no seu VPS significa que todas as conversas, histórico de chamadas e dados de contacto permanecem inteiramente dentro da sua infraestrutura, com contas ilimitadas por nó e sem taxas por utilizador — tornando-o ideal para famílias, grupos de amigos e pequenas organizações que desejam mensagens modernas sem intermediários corporativos.