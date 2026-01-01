O Buildbot é uma estrutura de integração contínua e entrega baseada em Python que automatiza a construção, teste e implementação de software. Ao contrário dos serviços de CI alojados e com abordagens pré-definidas, o Buildbot é totalmente configurável em código Python — cada gatilho, agendador, construtor e relator é definido programaticamente, dando às equipas controlo preciso sobre os seus pipelines de construção sem os limites dos esquemas YAML declarativos.

A auto-hospedagem do Buildbot num VPS mantém a sua infraestrutura de construção em servidores que controla, sem faturação por minuto, sem limites de repositório e sem dependência do tempo de atividade de um fornecedor de CI externo. A arquitetura mestre-trabalhador escala de um único trabalhador num pequeno VPS para dezenas de trabalhadores em máquinas dedicadas, tudo coordenado a partir de um painel de controlo web central.