Implemente o Buildbot com instalação de um clique.
Estrutura CI/CD de código aberto flexível para automatizar compilações, testes e implementações de software em trabalhadores distribuídos.
Escolha um plano VPS para Buildbot
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Buildbot
O Buildbot é uma estrutura de integração contínua e entrega baseada em Python que automatiza a construção, teste e implementação de software. Ao contrário dos serviços de CI alojados e com abordagens pré-definidas, o Buildbot é totalmente configurável em código Python — cada gatilho, agendador, construtor e relator é definido programaticamente, dando às equipas controlo preciso sobre os seus pipelines de construção sem os limites dos esquemas YAML declarativos.
A auto-hospedagem do Buildbot num VPS mantém a sua infraestrutura de construção em servidores que controla, sem faturação por minuto, sem limites de repositório e sem dependência do tempo de atividade de um fornecedor de CI externo. A arquitetura mestre-trabalhador escala de um único trabalhador num pequeno VPS para dezenas de trabalhadores em máquinas dedicadas, tudo coordenado a partir de um painel de controlo web central.
Principais características de Buildbot
Pipelines configuradas em Python
Defina cada passo de compilação, gatilho e notificação em código Python para uma flexibilidade completa que as configurações YAML declarativas não conseguem igualar.
Arquitetura de trabalhadores distribuídos
Execute compilações em qualquer número de agentes – contentores locais, máquinas remotas ou VMs na cloud – todos coordenados a partir de um mestre.
Painel de controlo de construção web
Monitorize o histórico de compilações, o progresso em tempo real e o estado dos trabalhadores a partir da interface web do Buildbot com vistas em cascata, de consola e em grelha.
Agendamento flexível
Acionar compilações em commits de código, agendamentos, pedidos manuais ou resultados de compilações anteriores, utilizando objetos agendadores compostos.
REST API e relatores
Consultar o estado da compilação via API REST e enviar notificações para email, Slack, verificações de estado do GitHub, ou qualquer endpoint de webhook personalizado.
Por que executar Buildbot na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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