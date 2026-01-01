Implemente o MeshCentral com uma instalação de um clique.
Plataforma de monitorização e gestão remota autoalojada para computadores de secretária, servidores e dispositivos IoT através da rede local ou da internet.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com MeshCentral
O MeshCentral é uma plataforma completa de monitorização e gestão remota de código aberto que permite assumir o controlo de desktops remotos, executar shells, transferir ficheiros e inspecionar a telemetria de dispositivos em máquinas Windows, macOS, Linux e FreeBSD a partir de uma única consola web. Agentes leves são executados em cada dispositivo gerido e ligam-se externamente ao seu servidor MeshCentral, para que os possa alcançar através de firewalls e NAT sem túneis VPN.
Autoalojar o MeshCentral no seu VPS oferece-lhe uma alternativa privada ao TeamViewer ou AnyDesk, sem taxas por utilizador, sem limites de largura de banda e sem acesso de terceiros às suas sessões remotas. A plataforma é a tecnologia central por trás do Tactical RMM e é implementada por empresas de TI, MSPs e laboratórios domésticos para gerir desde alguns dispositivos pessoais até milhares de endpoints de clientes.
Principais características de MeshCentral
Ambiente de trabalho remoto e shell
Assuma o controlo de máquinas Windows, macOS, Linux e FreeBSD através de um ambiente de trabalho remoto rápido baseado na web, shell e interface de transferência de ficheiros – não é necessária a instalação de cliente.
Agente leve
Pequenos agentes nativos conectam-se para o exterior a partir de cada dispositivo, assim, o MeshCentral funciona através de firewalls e NAT sem túneis VPN ou portas de entrada abertas em anfitriões geridos.
Grupos e políticas de dispositivos
Organize terminais em grupos de malha com permissões baseadas em funções, tarefas agendadas e ações em massa, para que grandes frotas permaneçam geríveis.
Autenticação de dois fatores
TOTP, WebAuthn e 2FA por email integrados mantêm a consola de administração segura mesmo quando exposta à internet pública.
Gravação de sessão e auditoria
A gravação opcional de sessões de ambiente de trabalho remoto, juntamente com um registo de auditoria detalhado, permite rever cada ação realizada por cada administrador.
APIs REST e WebSocket
APIs abrangentes permitem automatizar a gestão de dispositivos, integrar com ferramentas de ticketing, ou construir sobre o MeshCentral como a base de um RMM personalizado.
Por que executar MeshCentral na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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