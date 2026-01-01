O MeshCentral é uma plataforma completa de monitorização e gestão remota de código aberto que permite assumir o controlo de desktops remotos, executar shells, transferir ficheiros e inspecionar a telemetria de dispositivos em máquinas Windows, macOS, Linux e FreeBSD a partir de uma única consola web. Agentes leves são executados em cada dispositivo gerido e ligam-se externamente ao seu servidor MeshCentral, para que os possa alcançar através de firewalls e NAT sem túneis VPN.

Autoalojar o MeshCentral no seu VPS oferece-lhe uma alternativa privada ao TeamViewer ou AnyDesk, sem taxas por utilizador, sem limites de largura de banda e sem acesso de terceiros às suas sessões remotas. A plataforma é a tecnologia central por trás do Tactical RMM e é implementada por empresas de TI, MSPs e laboratórios domésticos para gerir desde alguns dispositivos pessoais até milhares de endpoints de clientes.