Implemente Wiki.js com um clique.
Moderna plataforma wiki de código aberto com edição WYSIWYG, pesquisa de texto completo, controlo de versões e suporte a multi-autenticação.
Escolha um plano VPS para Wiki.js
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Wiki.js
O Wiki.js é uma plataforma wiki moderna, autoalojada, construída em Node.js e suportada por PostgreSQL. Oferece um editor visual WYSIWYG juntamente com suporte para markdown, pesquisa de texto completo, histórico de versões para cada página e políticas de controlo de acesso granular — tornando-a adequada tanto para bases de conhecimento pessoais como para documentação empresarial.
O autoalojamento do Wiki.js num VPS mantém a documentação privada e acessível sem uma subscrição SaaS. Integra-se com LDAP, OAuth, SAML e dezenas de provedores de autenticação externos, suporta mais de 40 idiomas de interface e oferece backends de armazenamento baseados em módulos, incluindo Git e armazenamento de objetos na cloud.
Principais características de Wiki.js
Opções de edição ricas
Escreva com um editor visual WYSIWYG, Markdown simples, ou um editor AsciiDoc dependendo da sua preferência e nível de habilidade.
Pesquisa de texto completo
Encontre qualquer conteúdo instantaneamente em todas as páginas wiki com indexação de texto completo rápida e precisa, alimentada pelo backend PostgreSQL.
Histórico de versões
Cada edição de página é versionada, permitindo comparar alterações ao longo do tempo e restaurar qualquer versão anterior do conteúdo.
Controlo de acesso
Defina permissões de leitura e escrita detalhadas por página, grupo ou secção para controlar quem pode visualizar ou editar cada parte da wiki.
Integração de multi-autenticação
Ligue-se a LDAP, OAuth 2.0, SAML, ou a qualquer uma das dezenas de fornecedores de login social para autenticação centralizada de utilizadores.
Por que executar Wiki.js na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.