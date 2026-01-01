O Wiki.js é uma plataforma wiki moderna, autoalojada, construída em Node.js e suportada por PostgreSQL. Oferece um editor visual WYSIWYG juntamente com suporte para markdown, pesquisa de texto completo, histórico de versões para cada página e políticas de controlo de acesso granular — tornando-a adequada tanto para bases de conhecimento pessoais como para documentação empresarial.

O autoalojamento do Wiki.js num VPS mantém a documentação privada e acessível sem uma subscrição SaaS. Integra-se com LDAP, OAuth, SAML e dezenas de provedores de autenticação externos, suporta mais de 40 idiomas de interface e oferece backends de armazenamento baseados em módulos, incluindo Git e armazenamento de objetos na cloud.