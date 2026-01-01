FeatBit é uma plataforma de gestão de funcionalidades de nível empresarial que permite às equipas de engenharia implementar código através de feature flags, executar lançamentos percentuais, segmentar utilizadores específicos e reverter instantaneamente sem necessidade de nova implementação. SDKs nativos para dez linguagens populares e um servidor de avaliação em tempo real mantêm as alterações das flags sincronizadas entre os clientes em menos de um segundo.

Hospedar o FeatBit no seu VPS mantém as configurações das flags, as regras de segmentação de utilizadores e os registos de auditoria dentro da infraestrutura sob o seu controlo, sem taxas por utilizador e sem quotas de avaliação mensais. A implementação inclui a UI de gestão, API, servidor de avaliação, serviço de análise e PostgreSQL pré-configurados por trás de HTTPS.