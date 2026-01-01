Implemente o FeatBit com uma instalação de um clique.
Plataforma de feature flags e experimentação de código aberto, desenvolvida como uma alternativa autoalojada ao LaunchDarkly.
Escolha um plano VPS para FeatBit
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com FeatBit
FeatBit é uma plataforma de gestão de funcionalidades de nível empresarial que permite às equipas de engenharia implementar código através de feature flags, executar lançamentos percentuais, segmentar utilizadores específicos e reverter instantaneamente sem necessidade de nova implementação. SDKs nativos para dez linguagens populares e um servidor de avaliação em tempo real mantêm as alterações das flags sincronizadas entre os clientes em menos de um segundo.
Hospedar o FeatBit no seu VPS mantém as configurações das flags, as regras de segmentação de utilizadores e os registos de auditoria dentro da infraestrutura sob o seu controlo, sem taxas por utilizador e sem quotas de avaliação mensais. A implementação inclui a UI de gestão, API, servidor de avaliação, serviço de análise e PostgreSQL pré-configurados por trás de HTTPS.
Principais características de FeatBit
Transmissão de sinalizadores em tempo real
Um servidor de avaliação dedicado envia atualizações de sinalizadores para SDKs através de WebSockets para que as alterações entrem em vigor nos clientes em milissegundos após a alternância.
Lançamentos direcionados de utilizadores
Lance funcionalidades por percentagem, atributo de utilizador ou segmento nomeado, e combine regras para restringir lançamentos para coortes específicas antes de se tornarem globais.
Experiências A/B Nativas
Associar variações de flag a métricas de produto e executar experiências de ponta a ponta com análises integradas, eliminando a necessidade de uma ferramenta de experimentação separada.
Dez SDKs oficiais
SDKs de servidor e cliente para JavaScript, Java, .NET, Go, Python, Node, PHP, Rust, Android e iOS integram flags em qualquer stack de produção.
Registo de auditoria e histórico
Cada alteração de sinalizador, segmento e regra é registada com o ator, carimbo de data/hora e diferença, tornando as reversões e as revisões de conformidade simples.
Definição do âmbito do projeto e do ambiente
Organize as flags em projetos com ambientes de desenvolvimento, staging e produção isolados, cada um com as suas próprias chaves SDK e regras de segmentação.
Por que executar FeatBit na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.