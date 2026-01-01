O WatchState é uma ferramenta de código aberto construída para agregados familiares que utilizam mais do que um servidor de multimédia. Em vez de depender do Trakt ou de outros serviços de terceiros, comunica diretamente com as APIs do Plex, Jellyfin e Emby para manter os estados de reprodução, posições de retoma e histórico de visualização consistentes em todos os backends que ligar.

Alojar o WatchState no seu próprio VPS mantém os tokens de conta, dados de visualização e tráfego de webhook inteiramente sob o seu controlo. O contentor inclui uma interface web para adicionar backends, suporta sincronização de muitos para muitos ou unidirecional, e combina importações agendadas com eventos de webhook em tempo real para que as alterações se propaguem em segundos.