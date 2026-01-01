Implemente o WatchState com instalação de um clique.
Motor de sincronização autoalojado que mantém o histórico de visualizações alinhado em todos os backends Plex, Jellyfin e Emby.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com WatchState
O WatchState é uma ferramenta de código aberto construída para agregados familiares que utilizam mais do que um servidor de multimédia. Em vez de depender do Trakt ou de outros serviços de terceiros, comunica diretamente com as APIs do Plex, Jellyfin e Emby para manter os estados de reprodução, posições de retoma e histórico de visualização consistentes em todos os backends que ligar.
Alojar o WatchState no seu próprio VPS mantém os tokens de conta, dados de visualização e tráfego de webhook inteiramente sob o seu controlo. O contentor inclui uma interface web para adicionar backends, suporta sincronização de muitos para muitos ou unidirecional, e combina importações agendadas com eventos de webhook em tempo real para que as alterações se propaguem em segundos.
Principais características de WatchState
Sincronização multi-backend
Sincronize o estado de visualização de muitos para muitos ou unidirecionalmente entre servidores Plex, Jellyfin e Emby a partir de um único painel de controlo.
Atualizações acionadas por Webhook
Receba eventos de reprodução, pausa e scrobble diretamente de cada backend para que o histórico de visualização se propague em segundos em vez de esperar por uma análise.
Identidades multiutilizador
Mapeie vários utilizadores em diferentes servidores para identidades partilhadas e mantenha cada membro da família sincronizado sem cruzar históricos.
Cópias de segurança portáteis
Exporte o estado completo de execução de cada backend para um formato portátil que pode restaurar mais tarde ou migrar para um servidor diferente.
Verificações de paridade da biblioteca
Detete entradas não correspondentes, incompatíveis ou desatualizadas e identifique as diferenças entre os backends para que possa corrigir os metadados antes que causem conflitos de sincronização.
Correspondência de caminho
Associar itens por caminhos de multimédia partilhados quando os IDs externos estão em falta ou são pouco fiáveis, ideal para bibliotecas distribuídas por múltiplos backends.
Por que executar WatchState na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.