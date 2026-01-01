Instale o Gitea com um clique.
Plataforma Git leve e autoalojada com repositórios, rastreamento de problemas e ferramentas de colaboração em equipa.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Gitea
Gitea é uma plataforma de alojamento Git leve e de código aberto que oferece às equipas um local privado para o código sem a sobrecarga de plataformas DevOps maiores. Oferece gestão de repositórios, pull requests, acompanhamento de problemas, revisões de código e acesso SSH através de uma interface web organizada – e funciona confortavelmente com recursos de servidor modestos.
Alojamento próprio do Gitea no seu VPS significa que o seu código-fonte e os dados de colaboração permanecem na infraestrutura que controla. Esta implementação emparelha o Gitea com uma base de dados MySQL para uma persistência de dados fiável e inclui reencaminhamento de porta SSH para que os programadores possam fazer push e pull usando fluxos de trabalho Git padrão.
Principais características de Gitea
Gestão de repositório
Alojamento completo de repositórios Git com proteção de branches, pedidos de merge e fluxos de trabalho de revisão de código para equipas de qualquer dimensão.
Rastreamento de problemas
Rastreador de problemas integrado com etiquetas, marcos e quadros de projeto para organizar o trabalho juntamente com o seu código.
Acesso SSH e HTTPS
Os programadores podem fazer push e pull através de SSH ou HTTPS utilizando as suas ferramentas Git existentes, sem quaisquer alterações no fluxo de trabalho.
Webhooks e CI/CD
O suporte a webhooks e as integrações com sistemas CI/CD populares permitem testes automatizados e pipelines de implementação.
Pegada leve
O Gitea funciona eficientemente em servidores pequenos, tornando-o prático de implementar num VPS modesto sem sacrificar o desempenho.
Por que executar Gitea na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.