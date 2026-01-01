Gitea é uma plataforma de alojamento Git leve e de código aberto que oferece às equipas um local privado para o código sem a sobrecarga de plataformas DevOps maiores. Oferece gestão de repositórios, pull requests, acompanhamento de problemas, revisões de código e acesso SSH através de uma interface web organizada – e funciona confortavelmente com recursos de servidor modestos.

Alojamento próprio do Gitea no seu VPS significa que o seu código-fonte e os dados de colaboração permanecem na infraestrutura que controla. Esta implementação emparelha o Gitea com uma base de dados MySQL para uma persistência de dados fiável e inclui reencaminhamento de porta SSH para que os programadores possam fazer push e pull usando fluxos de trabalho Git padrão.