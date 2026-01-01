O MLflow é a maior plataforma de engenharia de IA de código aberto, com mais de 60 milhões de downloads mensais. Abrange o ciclo de vida completo da aprendizagem automática: registar parâmetros e métricas de experiências, comparar execuções em diferentes configurações, registar modelos para implementação e gerir a sua progressão através de ambientes de staging e produção. Suportado nativamente por PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain e dezenas de outras frameworks de ML através de autologging, requer alterações mínimas no código para ser adotado.

A Versão 3 expande o MLflow para a era dos LLM com rastreamento distribuído baseado em OpenTelemetry para agentes e chamadas de LLM, avaliação sistemática com mais de 50 avaliadores integrados, um registo de prompts com rastreamento de linhagem completo e um AI Gateway que encaminha o tráfego entre OpenAI, Anthropic e outros fornecedores com limitação de taxa e controlo de custos. O autoalojamento mantém todos os rastreamentos, artefactos e metadados do modelo na infraestrutura que controla.