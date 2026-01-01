Implemente o MLflow com um clique.
Plataforma de código aberto para monitorizar experiências de ML, gerir modelos e monitorizar aplicações de LLM em produção.
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O que pode criar com MLflow
O MLflow é a maior plataforma de engenharia de IA de código aberto, com mais de 60 milhões de downloads mensais. Abrange o ciclo de vida completo da aprendizagem automática: registar parâmetros e métricas de experiências, comparar execuções em diferentes configurações, registar modelos para implementação e gerir a sua progressão através de ambientes de staging e produção. Suportado nativamente por PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain e dezenas de outras frameworks de ML através de autologging, requer alterações mínimas no código para ser adotado.
A Versão 3 expande o MLflow para a era dos LLM com rastreamento distribuído baseado em OpenTelemetry para agentes e chamadas de LLM, avaliação sistemática com mais de 50 avaliadores integrados, um registo de prompts com rastreamento de linhagem completo e um AI Gateway que encaminha o tráfego entre OpenAI, Anthropic e outros fornecedores com limitação de taxa e controlo de custos. O autoalojamento mantém todos os rastreamentos, artefactos e metadados do modelo na infraestrutura que controla.
Principais características de MLflow
Monitorização de Experiências
Registe parâmetros, métricas, etiquetas e artefactos para cada execução de treino. Compare experiências lado a lado para identificar a melhor configuração do modelo.
Registo de Modelos
Gerir centralmente modelos de ML entre staging e produção com histórico de versões, fluxos de trabalho de aprovação e controlos de acesso ao nível da equipa.
LLM e Rastreamento de Agentes
Capte rastreios completos baseados em OpenTelemetry de cada chamada de LLM e passo de agente. Depure a latência, os custos de token e a qualidade de saída em produção.
Avaliação de LLM
Realize avaliações sistemáticas utilizando mais de 50 métricas integradas e juízes LLM. Monitorize regressões de qualidade antes que cheguem aos utilizadores em produção.
Registo de Prompt
Crie versões, teste e implemente prompts com rastreamento de linhagem completo. Otimize prompts automaticamente usando algoritmos de ponta para melhorar o desempenho da tarefa.
Gateway de IA
Encaminhe os pedidos de LLM através da OpenAI, Anthropic e outros fornecedores, através de uma API unificada compatível com OpenAI, com limitação de taxa e controlo de custos.
Por que executar MLflow na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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