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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com MLflow

O MLflow é a maior plataforma de engenharia de IA de código aberto, com mais de 60 milhões de downloads mensais. Abrange o ciclo de vida completo da aprendizagem automática: registar parâmetros e métricas de experiências, comparar execuções em diferentes configurações, registar modelos para implementação e gerir a sua progressão através de ambientes de staging e produção. Suportado nativamente por PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain e dezenas de outras frameworks de ML através de autologging, requer alterações mínimas no código para ser adotado.

A Versão 3 expande o MLflow para a era dos LLM com rastreamento distribuído baseado em OpenTelemetry para agentes e chamadas de LLM, avaliação sistemática com mais de 50 avaliadores integrados, um registo de prompts com rastreamento de linhagem completo e um AI Gateway que encaminha o tráfego entre OpenAI, Anthropic e outros fornecedores com limitação de taxa e controlo de custos. O autoalojamento mantém todos os rastreamentos, artefactos e metadados do modelo na infraestrutura que controla.

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O que pode criar com {name}

Principais características de MLflow

Monitorização de Experiências

Registe parâmetros, métricas, etiquetas e artefactos para cada execução de treino. Compare experiências lado a lado para identificar a melhor configuração do modelo.

Registo de Modelos

Gerir centralmente modelos de ML entre staging e produção com histórico de versões, fluxos de trabalho de aprovação e controlos de acesso ao nível da equipa.

LLM e Rastreamento de Agentes

Capte rastreios completos baseados em OpenTelemetry de cada chamada de LLM e passo de agente. Depure a latência, os custos de token e a qualidade de saída em produção.

Avaliação de LLM

Realize avaliações sistemáticas utilizando mais de 50 métricas integradas e juízes LLM. Monitorize regressões de qualidade antes que cheguem aos utilizadores em produção.

Registo de Prompt

Crie versões, teste e implemente prompts com rastreamento de linhagem completo. Otimize prompts automaticamente usando algoritmos de ponta para melhorar o desempenho da tarefa.

Gateway de IA

Encaminhe os pedidos de LLM através da OpenAI, Anthropic e outros fornecedores, através de uma API unificada compatível com OpenAI, com limitação de taxa e controlo de custos.

Por que executar MLflow na Hostinger

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Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Gestor Docker incorporado

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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