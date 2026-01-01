Nuclio é uma plataforma serverless de código aberto de alto desempenho para processamento de eventos e dados em tempo real. Executa o seu código como funções que reagem a uma vasta gama de gatilhos — HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS e tarefas cron agendadas — e ajusta automaticamente a escala de cada função com base na procura. As funções são executadas em containers dedicados, construídos e implementados diretamente a partir do painel de controlo do navegador.

Ao contrário das ferramentas de automação gerais, o Nuclio é projetado para velocidade, processando centenas de milhares de eventos por segundo por processo, com aceleração de GPU opcional para inferência de machine learning. Auto-hospedar o Nuclio no seu próprio VPS mantém os seus pipelines de dados, modelos e fontes de eventos sob o seu controlo total, sem taxas de cloud por invocação e sem bloqueio de fornecedor.