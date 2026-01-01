Implemente o Nuclio com uma instalação de um clique.
Plataforma de alto desempenho de código aberto sem servidor para processamento de eventos e dados em tempo real com escalabilidade automática e suporte a GPU.
Escolha um plano VPS para Nuclio
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Nuclio
Nuclio é uma plataforma serverless de código aberto de alto desempenho para processamento de eventos e dados em tempo real. Executa o seu código como funções que reagem a uma vasta gama de gatilhos — HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS e tarefas cron agendadas — e ajusta automaticamente a escala de cada função com base na procura. As funções são executadas em containers dedicados, construídos e implementados diretamente a partir do painel de controlo do navegador.
Ao contrário das ferramentas de automação gerais, o Nuclio é projetado para velocidade, processando centenas de milhares de eventos por segundo por processo, com aceleração de GPU opcional para inferência de machine learning. Auto-hospedar o Nuclio no seu próprio VPS mantém os seus pipelines de dados, modelos e fontes de eventos sob o seu controlo total, sem taxas de cloud por invocação e sem bloqueio de fornecedor.
Principais características de Nuclio
Gatilhos de eventos em tempo real
Acione funções a partir de HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS e agendamentos cron sem escrever qualquer código de ligação.
Escalonamento automático
Cada função escala automaticamente sob carga e diminui a escala quando inativa, mantendo a utilização de recursos eficiente em todas as suas cargas de trabalho.
Ambientes de execução multilínguas
Escreva funções em Go, Python, Java, .NET, Node.js ou Shell utilizando o ambiente de execução que melhor se adapta a cada tarefa.
Inferência acelerada por GPU
Anexe GPUs a funções para inferência rápida de machine learning e pipelines de processamento em tempo real com uso intensivo de dados.
Painel de controlo baseado no navegador
Crie, implemente, invoque e monitorize funções a partir de uma interface web limpa, sem nunca sair do navegador.
Por que executar Nuclio na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.