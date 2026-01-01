Instale o Browserless com um clique.
Headless Chrome como um serviço com uma API REST e WebSocket para web scraping, geração de PDF e testes automatizados.
Escolha um plano VPS para Browserless
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Browserless
O Browserless transforma o Chrome sem interface gráfica num serviço acessível pela rede, removendo a complexidade de gerir processos de navegador, fugas de memória e conflitos de dependência dentro das suas próprias aplicações. Os programadores conectam-se através de uma API REST ou WebSocket usando Puppeteer, Playwright ou Selenium — o Browserless gere automaticamente o ciclo de vida da sessão, a limpeza de recursos e a execução concorrente.
O autoalojamento num VPS oferece-lhe controlo total sobre a configuração do navegador, agentes de utilizador e definições de proxy, enquanto elimina as taxas por pedido cobradas pelos serviços de automação de navegador na nuvem. A lógica de scraping sensível e os dados extraídos permanecem dentro da sua própria infraestrutura, e pode ajustar os limites de concorrência para corresponder aos recursos disponíveis.
Principais características de Browserless
API REST e WebSocket
Controle o Chrome programaticamente através de HTTP ou WebSocket, compatível com Puppeteer, Playwright e Selenium sem alterar o código existente.
Geração de PDF e de Capturas de Ecrã
Gerar qualquer URL ou HTML para um PDF ou captura de ecrã com perfeição de píxeis, com opções flexíveis de área de visualização, tamanho de papel e segmentação de elementos.
Gestão de Sessões Concorrentes
O Browserless enfileira e gere múltiplas sessões de navegador paralelas, limpando os recursos automaticamente para que o seu servidor nunca fique sem memória.
Autenticação Baseada em Token
Um token de API pré-gerado restringe o acesso ao seu serviço de navegador, impedindo o uso não autorizado dos seus recursos de computação.
Raspagem Renderizada por JavaScript
Executa JavaScript completo do lado do cliente nas páginas de destino, tornando possível extrair dados de SPAs e conteúdo carregado dinamicamente que os scrapers estáticos não conseguem alcançar.
Por que executar Browserless na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.