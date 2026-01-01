Implemente o ByteChef com instalação de um clique.
Plataforma de código aberto e de baixo código para integração de API e automação de fluxo de trabalho com mais de 200 conectores integrados.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com ByteChef
O ByteChef é uma plataforma low-code de código aberto que permite às equipas criar integrações de API e automatizar workflows em aplicações SaaS, API internas e bases de dados através de um editor visual. Com suporte para mais de 200 componentes e várias linguagens de programação, tanto utilizadores técnicos como não técnicos podem construir automações sofisticadas sem escrever programação extensa.
Autoalojar o ByteChef no seu próprio VPS mantém a sua lógica de workflow, credenciais e dados de negócio inteiramente sob o seu controlo — sem acesso de fornecedor, sem preços baseados na utilização e sem dependência de uma cloud de automação de terceiros.
Principais características de ByteChef
Editor visual de fluxo de trabalho
Crie fluxos de automação complexos com uma interface de arrastar e largar, tornando a integração acessível sem a necessidade de conhecimentos aprofundados de programação.
200+ Conectores Pré-construídos
Ligue-se a aplicações SaaS populares, bases de dados e APIs instantaneamente, sem construir integrações personalizadas do zero.
Suporte multilíngue
Escreva lógica personalizada em Java, JavaScript, Python ou Ruby para que os programadores possam estender os fluxos de trabalho na linguagem que já conhecem.
Arquitetura pronta para IA
Componentes de IA integrados permitem às equipas incorporar a tomada de decisões inteligentes em automações sem uma infraestrutura de IA separada.
Controlos de fluxo avançados
Condições, comutadores, ciclos e execução paralela dão controlo preciso sobre como a lógica de negócio complexa funciona.
Por que executar ByteChef na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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