O ByteChef é uma plataforma low-code de código aberto que permite às equipas criar integrações de API e automatizar workflows em aplicações SaaS, API internas e bases de dados através de um editor visual. Com suporte para mais de 200 componentes e várias linguagens de programação, tanto utilizadores técnicos como não técnicos podem construir automações sofisticadas sem escrever programação extensa.

Autoalojar o ByteChef no seu próprio VPS mantém a sua lógica de workflow, credenciais e dados de negócio inteiramente sob o seu controlo — sem acesso de fornecedor, sem preços baseados na utilização e sem dependência de uma cloud de automação de terceiros.