Instale o GeoNetwork com um clique.
Aplicação de catálogo de código aberto para a gestão de metadados geoespaciais, conjuntos de dados e serviços de mapas interativos.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com GeoNetwork
GeoNetwork é uma aplicação de catálogo de código aberto, baseada em padrões, construída para gerir recursos com referência espacial em várias organizações. Desenvolvida sob a fundação OSGeo, oferece edição de metadados, pesquisa federada e um visualizador de mapas incorporado que funciona de imediato com ISO 19115/19139, Dublin Core e OGC API Records.
A auto-hospedagem do GeoNetwork mantém controlo total sobre conjuntos de dados geoespaciais sensíveis, credenciais de recolha e políticas de acesso no seu próprio VPS. Este modelo inclui PostGIS para armazenamento relacional e Elasticsearch para pesquisa indexada rápida, para que o catálogo esteja pronto para produção assim que é iniciado.
Principais características de GeoNetwork
Catálogo de metadados espaciais
Gerir registos em conformidade com ISO 19115/19139, Dublin Core e INSPIRE, com validação integrada e edição baseada em modelos.
Recolha federada
Extrair metadados de CSW, OAI-PMH, WMS, WFS e outros nós GeoNetwork numa base programada para construir uma única camada de descoberta.
Pesquisa Elasticsearch
Pesquisa espacial facetada e de texto completo impulsionada por um backend Elasticsearch integrado para resultados em menos de um segundo em milhões de registos.
Visualizador de mapa incorporado
Pré-visualize camadas WMS, WMTS e WFS diretamente a partir de um registo utilizando o cliente de mapa integrado baseado em OpenLayers.
OGC API Registos
Disponibilizar conteúdo do catálogo através do CSW 2.0.2 e do moderno padrão OGC API Records para integrações de geoportal a jusante.
PostGIS backend
Vem com uma base de dados PostGIS para que as geometrias espaciais, ligações e regras de acesso persistam num motor GIS de código aberto comprovado.
Por que executar GeoNetwork na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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