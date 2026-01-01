GeoNetwork é uma aplicação de catálogo de código aberto, baseada em padrões, construída para gerir recursos com referência espacial em várias organizações. Desenvolvida sob a fundação OSGeo, oferece edição de metadados, pesquisa federada e um visualizador de mapas incorporado que funciona de imediato com ISO 19115/19139, Dublin Core e OGC API Records.

A auto-hospedagem do GeoNetwork mantém controlo total sobre conjuntos de dados geoespaciais sensíveis, credenciais de recolha e políticas de acesso no seu próprio VPS. Este modelo inclui PostGIS para armazenamento relacional e Elasticsearch para pesquisa indexada rápida, para que o catálogo esteja pronto para produção assim que é iniciado.