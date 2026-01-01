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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com GeoNetwork

GeoNetwork é uma aplicação de catálogo de código aberto, baseada em padrões, construída para gerir recursos com referência espacial em várias organizações. Desenvolvida sob a fundação OSGeo, oferece edição de metadados, pesquisa federada e um visualizador de mapas incorporado que funciona de imediato com ISO 19115/19139, Dublin Core e OGC API Records.

A auto-hospedagem do GeoNetwork mantém controlo total sobre conjuntos de dados geoespaciais sensíveis, credenciais de recolha e políticas de acesso no seu próprio VPS. Este modelo inclui PostGIS para armazenamento relacional e Elasticsearch para pesquisa indexada rápida, para que o catálogo esteja pronto para produção assim que é iniciado.

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O que pode criar com {name}

Principais características de GeoNetwork

Catálogo de metadados espaciais

Gerir registos em conformidade com ISO 19115/19139, Dublin Core e INSPIRE, com validação integrada e edição baseada em modelos.

Recolha federada

Extrair metadados de CSW, OAI-PMH, WMS, WFS e outros nós GeoNetwork numa base programada para construir uma única camada de descoberta.

Pesquisa Elasticsearch

Pesquisa espacial facetada e de texto completo impulsionada por um backend Elasticsearch integrado para resultados em menos de um segundo em milhões de registos.

Visualizador de mapa incorporado

Pré-visualize camadas WMS, WMTS e WFS diretamente a partir de um registo utilizando o cliente de mapa integrado baseado em OpenLayers.

OGC API Registos

Disponibilizar conteúdo do catálogo através do CSW 2.0.2 e do moderno padrão OGC API Records para integrações de geoportal a jusante.

PostGIS backend

Vem com uma base de dados PostGIS para que as geometrias espaciais, ligações e regras de acesso persistam num motor GIS de código aberto comprovado.

Por que executar GeoNetwork na Hostinger

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Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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