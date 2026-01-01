jfa-go é um companheiro de gestão de utilizadores auto-hospedado para Jellyfin (com suporte secundário para Emby) que substitui a criação manual de contas por links de convite partilháveis. Cada convite pode aplicar um perfil Jellyfin que controla o acesso à biblioteca, limites de transcodificação e outras configurações do servidor, enquanto as opções para limites de utilização, datas de expiração, regras de palavra-passe e CAPTCHA dão aos administradores controlo rigoroso sobre quem se regista e como.

A auto-hospedagem do jfa-go juntamente com o Jellyfin remove a fricção de integrar família, amigos ou apoiantes pagos, adiciona fluxos de redefinição de palavra-passe que funcionam com a funcionalidade nativa "Esqueceu a Palavra-passe" do Jellyfin, e conecta as notificações de utilizador ao Discord, Telegram, Matrix e email sem fornecer quaisquer dados a serviços de terceiros.