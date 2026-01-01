Implemente jfa-go com instalação de um clique.
Gestão de utilizadores baseada em convites para Jellyfin com perfis, redefinições de palavra-passe e notificações multicanal.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com jfa-go
jfa-go é um companheiro de gestão de utilizadores auto-hospedado para Jellyfin (com suporte secundário para Emby) que substitui a criação manual de contas por links de convite partilháveis. Cada convite pode aplicar um perfil Jellyfin que controla o acesso à biblioteca, limites de transcodificação e outras configurações do servidor, enquanto as opções para limites de utilização, datas de expiração, regras de palavra-passe e CAPTCHA dão aos administradores controlo rigoroso sobre quem se regista e como.
A auto-hospedagem do jfa-go juntamente com o Jellyfin remove a fricção de integrar família, amigos ou apoiantes pagos, adiciona fluxos de redefinição de palavra-passe que funcionam com a funcionalidade nativa "Esqueceu a Palavra-passe" do Jellyfin, e conecta as notificações de utilizador ao Discord, Telegram, Matrix e email sem fornecer quaisquer dados a serviços de terceiros.
Principais características de jfa-go
Registo baseado em convite
Gere links de convite partilháveis com limites de utilização, datas de expiração e perfis Jellyfin por link, para que cada convidado obtenha o acesso correto automaticamente.
Redefinição de palavra-passe de autoatendimento
Integrar-se no fluxo de "Esqueceu-se da Palavra-passe" do Jellyfin ou disponibilizar uma página "A Minha Conta" para que os utilizadores reponham as credenciais sem contactar um administrador.
Notificações multicanal
Contacte os utilizadores através do Discord, Telegram, Matrix ou e-mail para avisos de expiração, anúncios e eventos da conta, utilizando modelos Markdown.
Gestão de utilizadores em massa
Ver todas as contas Jellyfin num único painel de controlo e ativar, desativar, eliminar ou reconfigurar o perfil dos utilizadores em massa, em vez de um de cada vez.
Regras de expiração da conta
Defina uma expiração com prazo limitado para os convites, para que as adesões de teste ou pagas se desativem ou eliminem automaticamente após um período fixo.
Sincronização de Ombi e Jellyseerr
Mantenha os nomes de utilizador, palavras-passe e dados de contacto sincronizados entre jfa-go, Ombi e Jellyseerr para que os pedidos permaneçam associados à conta correta.
Por que executar jfa-go na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
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