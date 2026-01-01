O ChartDB é um editor de diagramas de base de dados baseado em navegador que permite a programadores e DBAs visualizar qualquer esquema de base de dados sem ligar a ferramenta diretamente à sua base de dados. Uma única "Smart Query" — uma instrução SQL que executa no seu próprio cliente — devolve metadados do esquema como JSON. Cole-a no ChartDB e este gera um ERD interativo completo imediatamente, sem conta, sem credenciais armazenadas e sem que a palavra-passe da base de dados saia do seu terminal.

A funcionalidade de exportação DDL com IA gera scripts de migração entre dialetos de base de dados, útil para equipas que planeiam migrações entre bases de dados ou que documentam alterações de esquema para revisão. O autoalojamento do ChartDB mantém todas as informações do esquema dentro da sua própria infraestrutura em vez de uma ferramenta de nuvem de terceiros.