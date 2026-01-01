Implemente o ChartDB com instalação de um clique.
Editor de diagramas de base de dados de código aberto que visualiza instantaneamente qualquer esquema a partir de uma única consulta SQL, sem necessidade de credenciais armazenadas.
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O que pode criar com ChartDB
O ChartDB é um editor de diagramas de base de dados baseado em navegador que permite a programadores e DBAs visualizar qualquer esquema de base de dados sem ligar a ferramenta diretamente à sua base de dados. Uma única "Smart Query" — uma instrução SQL que executa no seu próprio cliente — devolve metadados do esquema como JSON. Cole-a no ChartDB e este gera um ERD interativo completo imediatamente, sem conta, sem credenciais armazenadas e sem que a palavra-passe da base de dados saia do seu terminal.
A funcionalidade de exportação DDL com IA gera scripts de migração entre dialetos de base de dados, útil para equipas que planeiam migrações entre bases de dados ou que documentam alterações de esquema para revisão. O autoalojamento do ChartDB mantém todas as informações do esquema dentro da sua própria infraestrutura em vez de uma ferramenta de nuvem de terceiros.
Principais características de ChartDB
Importação de Consulta Inteligente
Cole um único resultado de consulta SQL para gerar um ERD completo instantaneamente – não é necessária uma ligação direta à base de dados ou credenciais armazenadas.
Exportação DDL de IA
Gerar scripts de migração SQL entre dialetos de base de dados, ajudando as equipas a planear migrações entre bases de dados ou a produzir documentação de esquema.
Suporte a mais de 10 bases de dados
Funciona com PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MariaDB, SQLite, CockroachDB, ClickHouse, Supabase, e mais, pronto a usar.
Editor interativo
Anote, reorganize e ajuste diagramas com uma interface de arrastar e largar concebida para esquemas complexos de múltiplas tabelas.
Múltiplos formatos de exportação
Exportar diagramas como SQL, DBML, JSON, PNG, JPG ou SVG para documentação, partilha ou integração com outras ferramentas.
Por que executar ChartDB na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
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