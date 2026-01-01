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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com ChartDB

O ChartDB é um editor de diagramas de base de dados baseado em navegador que permite a programadores e DBAs visualizar qualquer esquema de base de dados sem ligar a ferramenta diretamente à sua base de dados. Uma única "Smart Query" — uma instrução SQL que executa no seu próprio cliente — devolve metadados do esquema como JSON. Cole-a no ChartDB e este gera um ERD interativo completo imediatamente, sem conta, sem credenciais armazenadas e sem que a palavra-passe da base de dados saia do seu terminal.

A funcionalidade de exportação DDL com IA gera scripts de migração entre dialetos de base de dados, útil para equipas que planeiam migrações entre bases de dados ou que documentam alterações de esquema para revisão. O autoalojamento do ChartDB mantém todas as informações do esquema dentro da sua própria infraestrutura em vez de uma ferramenta de nuvem de terceiros.

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O que pode criar com {name}

Principais características de ChartDB

Importação de Consulta Inteligente

Cole um único resultado de consulta SQL para gerar um ERD completo instantaneamente – não é necessária uma ligação direta à base de dados ou credenciais armazenadas.

Exportação DDL de IA

Gerar scripts de migração SQL entre dialetos de base de dados, ajudando as equipas a planear migrações entre bases de dados ou a produzir documentação de esquema.

Suporte a mais de 10 bases de dados

Funciona com PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MariaDB, SQLite, CockroachDB, ClickHouse, Supabase, e mais, pronto a usar.

Editor interativo

Anote, reorganize e ajuste diagramas com uma interface de arrastar e largar concebida para esquemas complexos de múltiplas tabelas.

Múltiplos formatos de exportação

Exportar diagramas como SQL, DBML, JSON, PNG, JPG ou SVG para documentação, partilha ou integração com outras ferramentas.

Por que executar ChartDB na Hostinger

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
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Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

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