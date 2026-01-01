CVAT (Ferramenta de Anotação de Visão Computacional) é uma plataforma de anotação baseada em navegador, construída especificamente para rotular imagens, vídeos e nuvens de pontos 3D usados para treinar modelos de visão computacional. Ao contrário das aplicações de rotulagem de uso geral, cada funcionalidade é ajustada para o fluxo de trabalho de engenheiros de ML: interpolação de keyframes para vídeo, segmentação semi-automática, pré-rotulagem assistida por modelo e pipelines de revisão/QA para equipas de anotadores distribuídas.

Alojando o CVAT num VPS próprio mantém os conjuntos de dados de treino, imagens brutas e metadados do projeto dentro da infraestrutura, em vez de carregar dados sensíveis para um SaaS de terceiros. Originalmente desenvolvido pela Intel e agora mantido pela CVAT.ai, ele alimenta pipelines de rotulagem em milhares de equipas de visão computacional em todo o mundo.