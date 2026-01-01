Implemente o CVAT com instalação de um clique.
Ferramenta web de código aberto para anotar imagens e vídeos em escala para equipas de visão computacional.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com CVAT
CVAT (Ferramenta de Anotação de Visão Computacional) é uma plataforma de anotação baseada em navegador, construída especificamente para rotular imagens, vídeos e nuvens de pontos 3D usados para treinar modelos de visão computacional. Ao contrário das aplicações de rotulagem de uso geral, cada funcionalidade é ajustada para o fluxo de trabalho de engenheiros de ML: interpolação de keyframes para vídeo, segmentação semi-automática, pré-rotulagem assistida por modelo e pipelines de revisão/QA para equipas de anotadores distribuídas.
Alojando o CVAT num VPS próprio mantém os conjuntos de dados de treino, imagens brutas e metadados do projeto dentro da infraestrutura, em vez de carregar dados sensíveis para um SaaS de terceiros. Originalmente desenvolvido pela Intel e agora mantido pela CVAT.ai, ele alimenta pipelines de rotulagem em milhares de equipas de visão computacional em todo o mundo.
Principais características de CVAT
Rotulagem de imagem e vídeo
Caixas delimitadoras, polígonos, polilinhas, pontos-chave, cuboides e máscaras semânticas em imagens estáticas e sequências de vídeo com interpolação de keyframes.
Anotação assistida por IA
A segmentação interativa, a pré-rotulagem assistida por modelo e o suporte a rastreadores reduzem a contagem manual de cliques ao executar modelos de deteção e estilo SAM em linha.
Fluxos de trabalho da equipa
Hierarquia de projetos, tarefas e trabalhos com funções de anotador, revisor e gestor e relatórios de controlo de qualidade para equipas de rotulagem distribuídas.
Formatos de dados abertos
Importar e exportar COCO, Pascal VOC, YOLO, Cityscapes, ImageNet, KITTI, Open Images e uma dúzia de outros formatos de conjunto de dados, prontos a usar.
Qualidade e consenso
Relatórios de qualidade integrados, comparação com dados de referência e trabalhos de consenso detetam o desvio de anotação antes que as etiquetas incorretas cheguem ao treino do modelo.
REST API e SDK
A API REST completa e o SDK oficial para Python, além da CLI, permitem integrar o CVAT em pipelines MLOps existentes e automatizar operações de conjuntos de dados.
Por que executar CVAT na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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