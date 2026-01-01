Implemente ITFlow com instalação de um clique.
Plataforma PSA de código aberto para MSPs, cobrindo documentação de TI, gestão de tickets, faturação e gestão de clientes num único sistema.
Escolha um plano VPS para ITFlow
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com ITFlow
ITFlow é uma plataforma de Automação de Serviços Profissionais (ASP) gratuita e de código aberto, construída especificamente para Fornecedores de Serviços Geridos (FSG). Consolida a documentação de TI, gestão de tickets de suporte, faturação e cobrança, gestão de clientes e monitorização de infraestruturas num único sistema autoalojado — eliminando o conjunto disperso de ferramentas separadas que a maioria dos FSG utiliza para gerir as operações diárias.
O autoalojamento do ITFlow num SPV confere à sua empresa a propriedade total de cada registo de cliente, credencial e documento financeiro, sem taxas de licenciamento por técnico ou dados retidos por fornecedores SaaS de terceiros. No primeiro acesso, um assistente de configuração guia-o na criação do perfil da sua empresa e da conta de administrador antes que o sistema seja disponibilizado para o trabalho com clientes.
Principais características de ITFlow
Centro de documentação de IT
Centralize os ativos de cliente, credenciais, domínios, certificados SSL e documentação de rede numa base de conhecimento pesquisável e estruturada.
Gestão de tickets e serviço de apoio
Gerir tickets de suporte, desde a criação até à resolução, com processamento de emails para tickets, monitorização de SLA e registo de tempo dos técnicos.
Faturação e emissão de faturas
Gerar orçamentos, enviar faturas, controlar despesas e monitorizar receitas a partir de um painel de contabilidade integrado, sem uma ferramenta de faturação separada.
Domínio e alertas SSL
Monitoriza automaticamente as datas de expiração para os domínios dos clientes e certificados SSL e envia alertas antes que as renovações se tornem críticas.
Portal do Cliente
Os clientes iniciam sessão num portal de self-service personalizado para visualizar os tickets abertos, documentos partilhados e faturas.
Acompanhamento de fornecedores e licenças
Registe licenças de software, contactos de fornecedores e datas de renovação juntamente com os ativos do cliente a que pertencem.
Por que executar ITFlow na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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