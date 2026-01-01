ITFlow é uma plataforma de Automação de Serviços Profissionais (ASP) gratuita e de código aberto, construída especificamente para Fornecedores de Serviços Geridos (FSG). Consolida a documentação de TI, gestão de tickets de suporte, faturação e cobrança, gestão de clientes e monitorização de infraestruturas num único sistema autoalojado — eliminando o conjunto disperso de ferramentas separadas que a maioria dos FSG utiliza para gerir as operações diárias.

O autoalojamento do ITFlow num SPV confere à sua empresa a propriedade total de cada registo de cliente, credencial e documento financeiro, sem taxas de licenciamento por técnico ou dados retidos por fornecedores SaaS de terceiros. No primeiro acesso, um assistente de configuração guia-o na criação do perfil da sua empresa e da conta de administrador antes que o sistema seja disponibilizado para o trabalho com clientes.