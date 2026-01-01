Implemente Shadowbroker com instalação de um clique.
Plataforma OSINT de código aberto e em tempo real que agrega mais de 60 fontes de informação de inteligência global em tempo real – aeronaves, navios, satélites e muito mais – num único mapa.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Shadowbroker
Shadowbroker é uma plataforma de inteligência geoespacial OSINT de código aberto que agrega mais de 60 fontes de dados globais em tempo real numa única interface de mapa interativo. Reúne posições de aeronaves privadas e comerciais, movimentos de embarcações marítimas, passagens de satélites ativos, zonas de conflito, eventos de interferência de GPS, atividade sísmica, câmaras CCTV e redes de rádio mesh — dados publicamente disponíveis que raramente são agregados num só local. Uma camada opcional de agente de IA permite ligar um modelo de linguagem para analisar as fontes e identificar correlações que não são visíveis ao observar camadas de dados individuais.
O alojamento próprio do Shadowbroker num VPS dá à sua equipa um painel de inteligência persistente e partilhado, sem análises de utilização, sem partilha de dados com terceiros e com controlo total sobre quais as fontes e integrações de API que estão ativadas.
Principais características de Shadowbroker
60+ fluxos de dados em tempo real
Agregue posições de aeronaves, embarcações marítimas, passagens de satélites, zonas de conflito, eventos de interferência de GPS e dados sísmicos de mais de 60 fontes sem alternar entre ferramentas.
Rastreamento de aeronaves e embarcações
Monitorize jatos privados, voos comerciais e embarcações marítimas em tempo real utilizando integrações de stream OpenSky OAuth2 e AIS para cobertura global.
Camada de agente de IA
Ligue um modelo de linguagem para analisar transmissões em direto e identificar automaticamente correlações nunca antes vistas entre camadas de dados geoespaciais.
Sobreposições de conflito e ameaça
Visualize zonas de conflito ativas, eventos de interferência de GPS, frentes de incêndios florestais e alertas de emergência no mesmo mapa que o tráfego aéreo e marítimo.
Inteligência autoalojada
Mantenha todos os dados de inteligência no seu próprio VPS, sem subscrições SaaS, sem análises de utilização e sem plataformas de terceiros a receber as suas consultas.
Por que executar Shadowbroker na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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