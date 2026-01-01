Shadowbroker é uma plataforma de inteligência geoespacial OSINT de código aberto que agrega mais de 60 fontes de dados globais em tempo real numa única interface de mapa interativo. Reúne posições de aeronaves privadas e comerciais, movimentos de embarcações marítimas, passagens de satélites ativos, zonas de conflito, eventos de interferência de GPS, atividade sísmica, câmaras CCTV e redes de rádio mesh — dados publicamente disponíveis que raramente são agregados num só local. Uma camada opcional de agente de IA permite ligar um modelo de linguagem para analisar as fontes e identificar correlações que não são visíveis ao observar camadas de dados individuais.

O alojamento próprio do Shadowbroker num VPS dá à sua equipa um painel de inteligência persistente e partilhado, sem análises de utilização, sem partilha de dados com terceiros e com controlo total sobre quais as fontes e integrações de API que estão ativadas.