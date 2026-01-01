Implemente o JupyterLab com um clique.
IDE baseado na web de próxima geração para notebooks interativos, terminais e editores de código num ambiente unificado de ciência de dados.
Escolha um plano VPS para JupyterLab
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com JupyterLab
O JupyterLab é o sucessor moderno do Jupyter Notebook, oferecendo uma interface flexível e multi-painel que combina notebooks interativos, um terminal, um editor de código, um explorador de ficheiros e visualizadores de saída num único espaço de trabalho baseado no navegador. Suporta mais de 40 kernels de linguagem e integra-se com Git, bases de dados e armazenamento na cloud através de um rico ecossistema de extensões.
Alojamento do JupyterLab num VPS fornece aos cientistas de dados e investigadores recursos de computação dedicados, sem limites de tempo de execução, sem limites de memória e sem reinícios de sessão. Os seus pacotes instalados, ambientes configurados e conjuntos de dados em cache persistem entre sessões, eliminando o ciclo constante de reinstalação comum nos serviços de notebook na cloud.
Principais características de JupyterLab
Workspace Unificado
Trabalhe com notebooks, terminais, editores de texto e exploradores de ficheiros simultaneamente numa interface multi-painel organizável – sem troca de contexto entre ferramentas.
Núcleos Multilíngues
Execute Python, R, Julia e mais de 40 outros kernels de linguagem, alternando entre eles na mesma sessão para usar a melhor ferramenta para cada tarefa.
Terminal Incorporado
Instale pacotes com pip ou conda, gira repositórios Git e execute comandos de sistema diretamente a partir do navegador sem um cliente SSH separado.
Colaboração em tempo real
Permite partilhar sessões de notebook com colegas de equipa para edição simultânea, possibilitando análise de pares em tempo real e desenvolvimento colaborativo de modelos.
Ecossistema de Extensões
Estenda o JupyterLab com integração Git, conectores de base de dados, inspetores de variáveis e ferramentas de visualização através de uma biblioteca crescente de extensões da comunidade.
Por que executar JupyterLab na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.