O JupyterLab é o sucessor moderno do Jupyter Notebook, oferecendo uma interface flexível e multi-painel que combina notebooks interativos, um terminal, um editor de código, um explorador de ficheiros e visualizadores de saída num único espaço de trabalho baseado no navegador. Suporta mais de 40 kernels de linguagem e integra-se com Git, bases de dados e armazenamento na cloud através de um rico ecossistema de extensões.

Alojamento do JupyterLab num VPS fornece aos cientistas de dados e investigadores recursos de computação dedicados, sem limites de tempo de execução, sem limites de memória e sem reinícios de sessão. Os seus pacotes instalados, ambientes configurados e conjuntos de dados em cache persistem entre sessões, eliminando o ciclo constante de reinstalação comum nos serviços de notebook na cloud.