O Duck DNS é um serviço DNS dinâmico gratuito, confiado por milhões de utilizadores de laboratórios domésticos e auto-hospedados para manter um acesso fiável a servidores e dispositivos por trás de ligações de internet residenciais. A maioria dos ISPs atribui endereços IP variáveis, mas o Duck DNS resolve isto monitorizando continuamente o IP público e atualizando o subdomínio escolhido no momento em que este muda — tudo sem custos.

Este modelo executa o contentor oficial do cliente Duck DNS no modo de rede do anfitrião, dando-lhe uma visibilidade precisa do IP. A configuração persiste após os reinícios para que as definições do subdomínio e do token nunca se percam. Quer precise de acesso estável a um servidor doméstico, a um projeto Raspberry Pi ou a uma aplicação VPS auto-hospedada, o Duck DNS elimina a necessidade de pagar por um IP estático ou por um serviço DDNS comercial.