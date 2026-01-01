Implemente DuckDNS com instalação de um clique.
Cliente DNS dinâmico gratuito que mantém automaticamente o seu domínio a apontar para o seu endereço IP atual sem um IP estático.
Escolha um plano VPS para DuckDNS
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com DuckDNS
O Duck DNS é um serviço DNS dinâmico gratuito, confiado por milhões de utilizadores de laboratórios domésticos e auto-hospedados para manter um acesso fiável a servidores e dispositivos por trás de ligações de internet residenciais. A maioria dos ISPs atribui endereços IP variáveis, mas o Duck DNS resolve isto monitorizando continuamente o IP público e atualizando o subdomínio escolhido no momento em que este muda — tudo sem custos.
Este modelo executa o contentor oficial do cliente Duck DNS no modo de rede do anfitrião, dando-lhe uma visibilidade precisa do IP. A configuração persiste após os reinícios para que as definições do subdomínio e do token nunca se percam. Quer precise de acesso estável a um servidor doméstico, a um projeto Raspberry Pi ou a uma aplicação VPS auto-hospedada, o Duck DNS elimina a necessidade de pagar por um IP estático ou por um serviço DDNS comercial.
Principais características de DuckDNS
Atualizações automáticas de IP
Deteta quando o seu endereço IP público muda e atualiza o seu subdomínio Duck DNS imediatamente, mantendo o acesso ininterrupto.
Suporte a IPv4 e IPv6
Funciona com ambas as famílias de endereços, para que o seu subdomínio se mantenha atualizado independentemente da atribuição da versão de IP do seu ISP.
Múltiplos subdomínios
Gere vários subdomínios Duck DNS num único contentor, fornecendo uma lista de nomes de subdomínios separada por vírgulas.
Funcionamento de VPS sempre ativo
A execução num VPS garante que as atualizações são executadas conforme o programado 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo quando o equipamento de rede doméstico reinicia ou perde energia.
Configuração persistente
Armazena o token e as configurações do subdomínio num volume dedicado para que o cliente retome corretamente após os reinícios do contentor.
Por que executar DuckDNS na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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