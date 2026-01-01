Implemente o Tunarr com instalação em um clique.
Crie canais de TV ao vivo personalizados a partir das suas bibliotecas Plex, Jellyfin e Emby com emulação HDHomeRun.
Escolha um plano VPS para Tunarr
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Tunarr
O Tunarr transforma os filmes, programas e clips já existentes nas suas bibliotecas Plex, Jellyfin ou Emby em canais de TV em direto programados que se comportam como uma grelha de programação de TV tradicional. Através de uma interface baseada no navegador, programa horários, cria embaralhamentos cíclicos e em bloco, insere conteúdo de preenchimento a meio da reprodução e organiza canais temáticos — depois expõe o resultado como um sintonizador compatível com HDHomeRun ou uma lista de reprodução M3U que qualquer cliente IPTV pode reproduzir.
Como o sucessor moderno do dizqueTV, o Tunarr foi reescrito num servidor mais rápido com uma nova UI web, transcodificação FFmpeg nativa e manutenção contínua. Alojar o Tunarr num VPS mantém o sintonizador acessível de qualquer lugar, executa os seus canais 24 horas por dia sem ocupar uma máquina doméstica e nunca toca nos ficheiros originais nos seus servidores de multimédia.
Principais características de Tunarr
Canais de múltiplas fontes
Integre programas do Plex, Jellyfin e Emby num único canal virtual sem copiar ou recodificar os ficheiros de multimédia subjacentes.
Emulação HDHomeRun
O Tunarr simula um sintonizador de rede HDHomeRun para que o Plex DVR, Jellyfin Live TV, Channels DVR e outros clientes o detetem automaticamente.
Agendamento avançado
Programar canais com horários definidos, embaralhamentos aleatórios, embaralhamentos de blocos e programações temáticas que podem repetir-se durante dias ou semanas seguidas.
Preenchimento intermédio
Inserir anúncios, vinhetas ou interticiais entre programas para recriar uma sensação de transmissão autêntica em cada canal.
Transcodificação FFmpeg
Pipelines FFmpeg integrados convertem e unem programas em tempo real, com aceleração de hardware opcional em GPUs suportadas.
Saída da lista de reprodução M3U
Exporte todos os canais como uma lista de reprodução M3U para reprodução em VLC, Kodi, Tivimate e qualquer outro cliente IPTV compatível com os padrões.
Por que executar Tunarr na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.