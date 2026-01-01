O Tunarr transforma os filmes, programas e clips já existentes nas suas bibliotecas Plex, Jellyfin ou Emby em canais de TV em direto programados que se comportam como uma grelha de programação de TV tradicional. Através de uma interface baseada no navegador, programa horários, cria embaralhamentos cíclicos e em bloco, insere conteúdo de preenchimento a meio da reprodução e organiza canais temáticos — depois expõe o resultado como um sintonizador compatível com HDHomeRun ou uma lista de reprodução M3U que qualquer cliente IPTV pode reproduzir.

Como o sucessor moderno do dizqueTV, o Tunarr foi reescrito num servidor mais rápido com uma nova UI web, transcodificação FFmpeg nativa e manutenção contínua. Alojar o Tunarr num VPS mantém o sintonizador acessível de qualquer lugar, executa os seus canais 24 horas por dia sem ocupar uma máquina doméstica e nunca toca nos ficheiros originais nos seus servidores de multimédia.