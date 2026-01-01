O Hermes Workspace é uma interface web de código aberto que transforma o agente de IA Hermes (da NousResearch) num centro de comando completo. Reúne chat multimodelos, memória persistente, um catálogo de mais de 100 habilidades, um terminal nativo do navegador integrado e um Conductor para orquestrar subagentes paralelos — tudo numa única interface autoalojada.

Autoalojar o Hermes Workspace no seu VPS significa que as suas conversas, a memória do agente e as credenciais permanecem na sua própria infraestrutura. Obtém controlo total sobre qual fornecedor de IA utiliza (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral e outros), sem taxas por mensagem e sem que os dados saiam do seu servidor.