Implemente o Hermes Workspace com instalação em um clique.
Centro de comando de código aberto para o seu agente de IA Hermes – chat, memória, competências, terminal e ficheiros numa única interface.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Hermes Workspace
O Hermes Workspace é uma interface web de código aberto que transforma o agente de IA Hermes (da NousResearch) num centro de comando completo. Reúne chat multimodelos, memória persistente, um catálogo de mais de 100 habilidades, um terminal nativo do navegador integrado e um Conductor para orquestrar subagentes paralelos — tudo numa única interface autoalojada.
Autoalojar o Hermes Workspace no seu VPS significa que as suas conversas, a memória do agente e as credenciais permanecem na sua própria infraestrutura. Obtém controlo total sobre qual fornecedor de IA utiliza (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral e outros), sem taxas por mensagem e sem que os dados saiam do seu servidor.
Principais características de Hermes Workspace
Chat multi-modelo
Alterne entre modelos locais Claude, GPT, Gemini, Ollama e qualquer endpoint compatível com OpenAI a meio da conversa sem perder o contexto.
Memória Persistente e 100+ Competências
O agente memoriza entre sessões e pode recorrer a um vasto catálogo de competências. Navegue e edite a memória e as competências em tempo real a partir da UI.
Terminal Integrado
Execute comandos diretamente no espaço de trabalho com um pty nativo do navegador a cores – sem alternar para uma sessão SSH separada.
Condutor – Agentes Paralelos
Crie e monitorize vários subagentes em paralelo com o orquestrador de missões Conductor e a grelha de trabalhadores ativos.
PWA Primeiro para dispositivos móveis
Paridade total de funcionalidades em computador, tablet e telemóvel. Instale no seu ecrã principal e receba notificações push.
Propriedade de Dados Autoalojados
Todas as sessões do agente, memória e credenciais de API permanecem no seu VPS, sem limites de utilização e sem partilha de dados com terceiros.
Por que executar Hermes Workspace na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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