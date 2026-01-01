O Inkscape é o principal editor de gráficos vetoriais de código aberto para criar logótipos, ícones, ilustrações e diagramas técnicos em formato SVG. Este template executa a aplicação de desktop completa do Inkscape via KasmVNC, tornando-o acessível a partir de qualquer browser moderno sem instalar nada localmente.

Alojar o Inkscape num VPS oferece-lhe uma área de trabalho de design persistente que o acompanha em todos os dispositivos. As suas extensões personalizadas, paletas, templates e ficheiros de projeto estão sempre disponíveis, e o ambiente é protegido por HTTPS com autenticação por palavra-passe — sem necessidade de VPN ou sincronização de desktop.