Instale o Inkscape com um clique.
Editor de gráficos vetoriais gratuito e de código aberto, acessível a partir de qualquer navegador através de um ambiente de trabalho alojado na cloud.
Escolha um plano VPS para Inkscape
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Inkscape
O Inkscape é o principal editor de gráficos vetoriais de código aberto para criar logótipos, ícones, ilustrações e diagramas técnicos em formato SVG. Este template executa a aplicação de desktop completa do Inkscape via KasmVNC, tornando-o acessível a partir de qualquer browser moderno sem instalar nada localmente.
Alojar o Inkscape num VPS oferece-lhe uma área de trabalho de design persistente que o acompanha em todos os dispositivos. As suas extensões personalizadas, paletas, templates e ficheiros de projeto estão sempre disponíveis, e o ambiente é protegido por HTTPS com autenticação por palavra-passe — sem necessidade de VPN ou sincronização de desktop.
Principais características de Inkscape
Desktop Acessível no Navegador
A aplicação Inkscape completa corre no seu navegador via KasmVNC, dando-lhe acesso ao seu espaço de trabalho de design a partir de qualquer dispositivo.
Edição nativa de SVG
O Inkscape funciona diretamente com geometria SVG para que a arte se adapte a qualquer resolução sem perda de qualidade — ideal para web e impressão.
Edição Avançada de Nós
Ferramentas precisas de manipulação de curvas de Bezier e nós dão-lhe controlo total sobre os caminhos para ilustração detalhada e trabalho de ícones.
Extensões e Scripts
Centenas de extensões incorporadas e da comunidade permitem a automação, efeitos personalizados e integrações de fluxo de trabalho diretamente no Inkscape.
Workspace Persistente
Ficheiros de projeto, tipos de letra, paletas e preferências persistem entre sessões num volume Docker nomeado, sobrevivendo a reinícios e atualizações de contentores.
Por que executar Inkscape na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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Servidor de sincronização Anki autoalojado com suporte multiutilizador, cópias de segurança e painel de controlo web