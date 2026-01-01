Implemente CodiMD com instalação de um clique.
Editor markdown colaborativo em tempo real para as equipas redigirem documentação, notas de reuniões e apresentações em conjunto.
Escolha um plano VPS para CodiMD
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com CodiMD
O CodiMD é um editor markdown colaborativo em tempo real, de código aberto e autoalojado, construído sobre a base do HackMD. Permite que vários membros da equipa editem o mesmo documento em simultâneo com sincronização instantânea, tornando-o ideal para documentação técnica, notas de sprint, registos de decisões de arquitetura e escrita colaborativa de qualquer tipo. O editor de ecrã dividido renderiza o markdown em tempo real, para que os escritores vejam sempre exatamente como o seu conteúdo ficará.
Autoalojar o CodiMD significa que as suas notas e documentos nunca passam por servidores de terceiros, o que é importante para organizações que lidam com estratégias internas, informações de clientes ou especificações técnicas. Todos os dados permanecem na sua base de dados PostgreSQL suportada por VPS, e controla quem se pode registar e aceder à plataforma. Esta implementação emparelha o servidor CodiMD com o PostgreSQL para um armazenamento fiável de documentos e utilizadores.
Principais características de CodiMD
Colaboração em tempo real
Vários autores editam o mesmo documento simultaneamente com sincronização em tempo real e indicadores de cursor individuais.
Renderização rica de markdown
Renderizar diagramas, diagramas UML, fórmulas matemáticas, blocos de código com realce de sintaxe e multimédia incorporada a partir de markdown.
Modo de apresentação
Converta qualquer documento markdown numa apresentação de slides sem sair do editor.
Histórico de versões
Navegue e restaure revisões anteriores de qualquer documento para que nenhuma edição colaborativa seja permanentemente perdida.
Múltiplos formatos de exportação
Exporte documentos para PDF, HTML ou markdown puro para partilhar conteúdo fora da plataforma quando necessário.
Por que executar CodiMD na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.