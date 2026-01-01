O CodiMD é um editor markdown colaborativo em tempo real, de código aberto e autoalojado, construído sobre a base do HackMD. Permite que vários membros da equipa editem o mesmo documento em simultâneo com sincronização instantânea, tornando-o ideal para documentação técnica, notas de sprint, registos de decisões de arquitetura e escrita colaborativa de qualquer tipo. O editor de ecrã dividido renderiza o markdown em tempo real, para que os escritores vejam sempre exatamente como o seu conteúdo ficará.

Autoalojar o CodiMD significa que as suas notas e documentos nunca passam por servidores de terceiros, o que é importante para organizações que lidam com estratégias internas, informações de clientes ou especificações técnicas. Todos os dados permanecem na sua base de dados PostgreSQL suportada por VPS, e controla quem se pode registar e aceder à plataforma. Esta implementação emparelha o servidor CodiMD com o PostgreSQL para um armazenamento fiável de documentos e utilizadores.