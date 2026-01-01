Implemente o Rotki com uma instalação de um clique.
Rastreador de portfólio de criptomoedas de código aberto que processa todos os dados localmente, mantendo as suas informações financeiras completamente privadas.
Escolha um plano VPS para Rotki
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Rotki
O Rotki é uma aplicação de código aberto para monitorização de portefólio, análises e relatórios fiscais construída em torno de um único princípio: os seus dados financeiros nunca saem da sua máquina. Ao contrário das aplicações de portefólio centralizadas que agregam participações em bolsas e carteiras nos seus servidores, o Rotki processa tudo localmente e no seu próprio VPS — sem contas, sem partilha de dados, sem risco de violação.
Conecta-se a Binance, Coinbase, Kraken e dezenas de outras bolsas através de chaves API apenas de leitura, monitoriza carteiras Ethereum e Bitcoin e posições DeFi em protocolos como Aave e Uniswap. O autoalojamento oferece acesso persistente a partir de qualquer dispositivo sem expor chaves API sensíveis a terceiros.
Principais características de Rotki
Processamento de Dados Local
Todos os dados do portfólio são processados no seu próprio servidor – nada é enviado para serviços externos, eliminando o risco de violações de dados financeiros.
Acompanhamento Multi-Bolsa
Conecta-se a Binance, Coinbase, Kraken e muitas outras corretoras através de chaves API de leitura para uma visão unificada do portefólio.
Apoio ao Protocolo DeFi
Deteta automaticamente posições em Aave, Compound, Uniswap, MakerDAO e outros protocolos DeFi, incluindo rendimentos e recompensas.
Geração de Relatório de Imposto
Gera relatórios detalhados de transações, rendimentos e eventos tributáveis, formatados para contabilistas ou para importação em software fiscal.
Monitorização de Blockchain
Monitoriza endereços Ethereum com todos os tokens ERC-20, endereços Bitcoin e participações NFT com avaliação em tempo real.
Por que executar Rotki na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.