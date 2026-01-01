Até 69% de desconto para Rotki

Implemente o Rotki com uma instalação de um clique.

Rastreador de portfólio de criptomoedas de código aberto que processa todos os dados localmente, mantendo as suas informações financeiras completamente privadas.

Lance a sua aplicação instantaneamente
Backups automáticos semanais gratuitos
VPS gerido por IA
5,49/mês
Escolha um plano
Garantia de reembolso de 30 dias
Implemente o Rotki com uma instalação de um clique.

Escolha um plano VPS para Rotki

69% de desconto
KVM 1
17,99
5,49/mês
Escolher plano
Renovado por 11,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
MAIS POPULAR
65% de desconto
KVM 2
21,99
7,79/mês
Escolher plano
Renovado por 14,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 4
35,99
10,99/mês
Escolher plano
Renovado por 27,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 8
64,99
21,99/mês
Escolher plano
Renovado por 49,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 1
17,99
5,49/mês
Escolher plano
Renovado por 11,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
MAIS POPULAR
65% de desconto
KVM 2
21,99
7,79/mês
Escolher plano
Renovado por 14,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 4
35,99
10,99/mês
Escolher plano
Renovado por 27,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 8
64,99
21,99/mês
Escolher plano
Renovado por 49,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda

Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano

Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Rotki

O Rotki é uma aplicação de código aberto para monitorização de portefólio, análises e relatórios fiscais construída em torno de um único princípio: os seus dados financeiros nunca saem da sua máquina. Ao contrário das aplicações de portefólio centralizadas que agregam participações em bolsas e carteiras nos seus servidores, o Rotki processa tudo localmente e no seu próprio VPS — sem contas, sem partilha de dados, sem risco de violação.

Conecta-se a Binance, Coinbase, Kraken e dezenas de outras bolsas através de chaves API apenas de leitura, monitoriza carteiras Ethereum e Bitcoin e posições DeFi em protocolos como Aave e Uniswap. O autoalojamento oferece acesso persistente a partir de qualquer dispositivo sem expor chaves API sensíveis a terceiros.

Comece agora
O que pode criar com {name}

Principais características de Rotki

Processamento de Dados Local

Todos os dados do portfólio são processados no seu próprio servidor – nada é enviado para serviços externos, eliminando o risco de violações de dados financeiros.

Acompanhamento Multi-Bolsa

Conecta-se a Binance, Coinbase, Kraken e muitas outras corretoras através de chaves API de leitura para uma visão unificada do portefólio.

Apoio ao Protocolo DeFi

Deteta automaticamente posições em Aave, Compound, Uniswap, MakerDAO e outros protocolos DeFi, incluindo rendimentos e recompensas.

Geração de Relatório de Imposto

Gera relatórios detalhados de transações, rendimentos e eventos tributáveis, formatados para contabilistas ou para importação em software fiscal.

Monitorização de Blockchain

Monitoriza endereços Ethereum com todos os tokens ERC-20, endereços Bitcoin e participações NFT com avaliação em tempo real.

Por que executar Rotki na Hostinger

Lance com um clique

Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

Lance com um clique

Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

Segurança em que pode confiar

Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

Lance com um clique

Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

Lance com um clique

Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

Segurança em que pode confiar

Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

Localização recomendada do servidor:

A verificar...

Lance localmente. Cresça globalmente

Escolha um servidor perto do seu público para aumentar a velocidade de carregamento. Temos datacenters na América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul.
Comece agora
Lance localmente. Cresça globalmente

Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
Martin K

A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

Garantia de reembolso de 30 dias

Experimente sem riscos com a nossa garantia de reembolso de 30 dias. Para mais informações, consulte a nossa política de reembolso.

Comece agora

Explore mais aplicações para implementar

Actual Budget

Actual Budget

Aplicação de finanças pessoais focada na privacidade com orçamentação por envelopes

Implementar
Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

Implementar
Bigcapital

Bigcapital

Plataforma de contabilidade financeira autoalojada com relatórios inteligentes e suporte multimoeda

Implementar
Ver todas as aplicações

Preocupamo-nos com a sua privacidade

Este site utiliza cookies que são necessários para que o site funcione corretamente e para obter dados sobre a forma como o utilizador interage com o mesmo, bem como para fins de marketing. Ao aceitar, o utilizador concorda em armazenar cookies no seu dispositivo para fins de segmentação, personalização e análise de anúncios, conforme descrito na nossa Política de cookies.