O Rotki é uma aplicação de código aberto para monitorização de portefólio, análises e relatórios fiscais construída em torno de um único princípio: os seus dados financeiros nunca saem da sua máquina. Ao contrário das aplicações de portefólio centralizadas que agregam participações em bolsas e carteiras nos seus servidores, o Rotki processa tudo localmente e no seu próprio VPS — sem contas, sem partilha de dados, sem risco de violação.

Conecta-se a Binance, Coinbase, Kraken e dezenas de outras bolsas através de chaves API apenas de leitura, monitoriza carteiras Ethereum e Bitcoin e posições DeFi em protocolos como Aave e Uniswap. O autoalojamento oferece acesso persistente a partir de qualquer dispositivo sem expor chaves API sensíveis a terceiros.