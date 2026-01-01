Implemente o DumbPad com instalação de um clique.
Bloco de notas partilhado autoalojado extremamente simples, com colaboração em tempo real, pré-visualização de markdown, pesquisa difusa e proteção por PIN opcional.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com DumbPad
DumbPad é uma aplicação de bloco de notas deliberadamente minimalista e auto-hospedada da DumbWare.io, construída em torno da ideia de que texto partilhado rapidamente raramente precisa de contas, bases de dados ou de qualquer complexidade que acompanha as suites de colaboração completas. Os blocos de notas são armazenados como ficheiros simples em disco, tornando as cópias de segurança uma cópia de um único ficheiro e as migrações triviais.
Vários utilizadores podem editar o mesmo bloco de notas em tempo real, pesquisar em todos os blocos de notas com correspondência difusa e pré-visualizar markdown com alertas, tabelas e blocos de código com sintaxe destacada ao estilo GitHub. A proteção opcional por PIN de 4 a 10 dígitos garante o acesso em servidores partilhados, enquanto o suporte para Progressive Web App permite instalar o DumbPad em qualquer dispositivo para acesso offline. A auto-hospedagem num VPS mantém as suas notas privadas, disponíveis em qualquer navegador e livres de alterações de serviços de terceiros.
Principais características de DumbPad
Colaboração em tempo real
Vários utilizadores podem editar o mesmo bloco de notas simultaneamente, com as alterações sincronizadas em todos os navegadores conectados.
Markdown com pré-visualizações
Renderizar blocos de alerta estilo GitHub, tabelas estendidas, código com realce de sintaxe e detalhes recolhíveis diretamente no editor.
Pesquisa difusa
Encontre qualquer bloco de notas instantaneamente, pesquisando tanto nos nomes dos ficheiros como no conteúdo completo dos ficheiros, com correspondência difusa tolerante.
Proteção opcional de PIN
Defina um PIN de 4 a 10 dígitos para restringir o acesso em servidores partilhados sem forçar um sistema completo de conta ou gestão de utilizadores.
Não é necessária base de dados
Os blocos de notas existem como ficheiros simples em disco – as cópias de segurança são uma cópia de um único ficheiro e as migrações demoram segundos, sem um esquema com que se preocupar.
Aplicação Web Progressiva
Instale o DumbPad em telemóveis, tablets ou computadores de secretária para acesso offline, sem ter de abrir um separador do navegador de cada vez.
Por que executar DumbPad na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion