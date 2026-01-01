DumbPad é uma aplicação de bloco de notas deliberadamente minimalista e auto-hospedada da DumbWare.io, construída em torno da ideia de que texto partilhado rapidamente raramente precisa de contas, bases de dados ou de qualquer complexidade que acompanha as suites de colaboração completas. Os blocos de notas são armazenados como ficheiros simples em disco, tornando as cópias de segurança uma cópia de um único ficheiro e as migrações triviais.

Vários utilizadores podem editar o mesmo bloco de notas em tempo real, pesquisar em todos os blocos de notas com correspondência difusa e pré-visualizar markdown com alertas, tabelas e blocos de código com sintaxe destacada ao estilo GitHub. A proteção opcional por PIN de 4 a 10 dígitos garante o acesso em servidores partilhados, enquanto o suporte para Progressive Web App permite instalar o DumbPad em qualquer dispositivo para acesso offline. A auto-hospedagem num VPS mantém as suas notas privadas, disponíveis em qualquer navegador e livres de alterações de serviços de terceiros.