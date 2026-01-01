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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com OpenPanel

O OpenPanel é uma plataforma de análise auto-hospedada, criada para equipas de produto que desejam informações aprofundadas como as do Mixpanel, sem os preços de SaaS ou a exposição de dados a terceiros. Monitoriza eventos personalizados, cria perfis de utilizador e fornece dashboards em tempo real que abrangem funis, cohortes, resultados de testes A/B e gravações de sessões – tudo a partir de uma única interface.

A implementação no seu próprio VPS coloca os dados de eventos brutos totalmente sob o seu controlo. Não há taxas por evento, limites de amostragem, nem necessidade de encaminhar dados de utilizador através de serviços externos. O ClickHouse alimenta o backend de análise, para que os dashboards permaneçam responsivos à medida que o seu volume de eventos aumenta.

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O que pode criar com {name}

Principais características de OpenPanel

Painéis em tempo real

Visualize transmissões de eventos em direto e as principais métricas de produto instantaneamente, sem atrasos entre as ações do utilizador e as atualizações do painel de controlo.

Análise de funil

Defina funis de conversão de várias etapas para identificar exatamente onde os utilizadores desistem nos seus fluxos de produto.

Reprodução de sessão

Grave e reproduza sessões de utilizador individuais com controlos de privacidade incorporados para mascarar campos de entrada sensíveis.

Coorte e retenção

Agrupe utilizadores por comportamentos ou atributos partilhados e meça como o envolvimento muda ao longo de períodos de tempo.

Teste A/B

Monitorize as variantes da experiência diretamente no OpenPanel para medir o impacto na conversão sem ferramentas de experimentação externas.

Rastreamento sem cookies

A monitorização de eventos sem impressão digital e sem cookies mantém a sua análise em conformidade com o RGPD, sem exigir banners de consentimento de cookies.

Por que executar OpenPanel na Hostinger

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Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Segurança em que pode confiar

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Gestor Docker incorporado

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Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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