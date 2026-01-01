Implemente OpenPanel com instalação de um clique.
Análise de produto de código aberto com foco na privacidade, com rastreamento de eventos, funis de utilizadores, gravação de sessões e painéis em tempo real.
Escolha um plano VPS para OpenPanel
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com OpenPanel
O OpenPanel é uma plataforma de análise auto-hospedada, criada para equipas de produto que desejam informações aprofundadas como as do Mixpanel, sem os preços de SaaS ou a exposição de dados a terceiros. Monitoriza eventos personalizados, cria perfis de utilizador e fornece dashboards em tempo real que abrangem funis, cohortes, resultados de testes A/B e gravações de sessões – tudo a partir de uma única interface.
A implementação no seu próprio VPS coloca os dados de eventos brutos totalmente sob o seu controlo. Não há taxas por evento, limites de amostragem, nem necessidade de encaminhar dados de utilizador através de serviços externos. O ClickHouse alimenta o backend de análise, para que os dashboards permaneçam responsivos à medida que o seu volume de eventos aumenta.
Principais características de OpenPanel
Painéis em tempo real
Visualize transmissões de eventos em direto e as principais métricas de produto instantaneamente, sem atrasos entre as ações do utilizador e as atualizações do painel de controlo.
Análise de funil
Defina funis de conversão de várias etapas para identificar exatamente onde os utilizadores desistem nos seus fluxos de produto.
Reprodução de sessão
Grave e reproduza sessões de utilizador individuais com controlos de privacidade incorporados para mascarar campos de entrada sensíveis.
Coorte e retenção
Agrupe utilizadores por comportamentos ou atributos partilhados e meça como o envolvimento muda ao longo de períodos de tempo.
Teste A/B
Monitorize as variantes da experiência diretamente no OpenPanel para medir o impacto na conversão sem ferramentas de experimentação externas.
Rastreamento sem cookies
A monitorização de eventos sem impressão digital e sem cookies mantém a sua análise em conformidade com o RGPD, sem exigir banners de consentimento de cookies.
Por que executar OpenPanel na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
Explore mais aplicações para implementar
Plausible Analytics
O Plausible é uma alternativa leve e que prioriza a privacidade ao Google Analytics
Ackee
Ackee é uma ferramenta de análise autoalojada Node.js para monitorização de sites focada na privacidade.