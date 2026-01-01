O OpenPanel é uma plataforma de análise auto-hospedada, criada para equipas de produto que desejam informações aprofundadas como as do Mixpanel, sem os preços de SaaS ou a exposição de dados a terceiros. Monitoriza eventos personalizados, cria perfis de utilizador e fornece dashboards em tempo real que abrangem funis, cohortes, resultados de testes A/B e gravações de sessões – tudo a partir de uma única interface.

A implementação no seu próprio VPS coloca os dados de eventos brutos totalmente sob o seu controlo. Não há taxas por evento, limites de amostragem, nem necessidade de encaminhar dados de utilizador através de serviços externos. O ClickHouse alimenta o backend de análise, para que os dashboards permaneçam responsivos à medida que o seu volume de eventos aumenta.