Implemente o Fenrus com instalação de um clique.
Página inicial pessoal e painel de controlo para acesso rápido às suas aplicações, sites e serviços com widgets de aplicações inteligentes e motores de pesquisa personalizados.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Fenrus
Fenrus é um painel pessoal autoalojado que substitui a página de nova aba do seu navegador por uma página inicial totalmente personalizável. Organize links e aplicações em grupos, utilize widgets de aplicações inteligentes que obtêm dados em tempo real de serviços como Sonarr, Radarr e Jellyfin, e configure múltiplos motores de busca com atalhos de teclado. Todas as suas aplicações pessoais e sites frequentemente visitados estão disponíveis num relance a partir de uma única página privada.
Uma vez que o Fenrus é executado inteiramente no seu próprio VPS, nenhum dos seus URLs de aplicações, padrões de utilização ou serviços configurados são partilhados com serviços de painel de controlo de terceiros. Os dados são armazenados num ficheiro LiteDB leve, o que significa que não há uma base de dados externa para gerir — a configuração demora segundos e toda a configuração está contida num único volume.
Principais características de Fenrus
Widgets de Aplicações Inteligentes
Ligue serviços como Sonarr, Radarr, Jellyfin e outros para exibir o estado em tempo real, contagens e dados de atividade diretamente nos seus blocos do painel de controlo.
Motores de Pesquisa Personalizados
Adicione qualquer motor de busca com um padrão de URL e atalho de teclado, depois alterne entre Google, DuckDuckGo, ou a sua própria instância Searx com um único toque de tecla.
Grupos de aplicações organizados
Organize ligações e aplicações em grupos nomeados para manter as aplicações de trabalho, serviços de multimédia, automação residencial e sites pessoais claramente separados.
Apoio multi-utilizador
Cada utilizador tem uma configuração de painel de controlo independente, para que todos no agregado familiar ou na equipa possam manter o seu próprio esquema e lista de aplicações.
Ícones de favoritos automáticos
O Fenrus obtém automaticamente favicons para links que não têm um ícone personalizado configurado, mantendo o seu painel de controlo visualmente organizado sem trabalho manual.
Base de Dados Externa Zero
Toda a configuração é armazenada num único ficheiro LiteDB – não é necessário PostgreSQL ou MySQL, tornando as cópias de segurança e migrações uma simples cópia de ficheiro.
Por que executar Fenrus na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.