Fenrus é um painel pessoal autoalojado que substitui a página de nova aba do seu navegador por uma página inicial totalmente personalizável. Organize links e aplicações em grupos, utilize widgets de aplicações inteligentes que obtêm dados em tempo real de serviços como Sonarr, Radarr e Jellyfin, e configure múltiplos motores de busca com atalhos de teclado. Todas as suas aplicações pessoais e sites frequentemente visitados estão disponíveis num relance a partir de uma única página privada.

Uma vez que o Fenrus é executado inteiramente no seu próprio VPS, nenhum dos seus URLs de aplicações, padrões de utilização ou serviços configurados são partilhados com serviços de painel de controlo de terceiros. Os dados são armazenados num ficheiro LiteDB leve, o que significa que não há uma base de dados externa para gerir — a configuração demora segundos e toda a configuração está contida num único volume.