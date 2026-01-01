Instale Tdarr com um clique.
Automação de transcodificação de multimédia distribuída que utiliza FFmpeg e HandBrake para recodificar e verificar a integridade de toda a sua biblioteca.
Escolha um plano VPS para Tdarr
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Tdarr
Tdarr é um sistema de transcodificação de multimédia distribuído de código aberto, projetado para automatizar a conversão, compressão e verificação de integridade de bibliotecas de vídeo e áudio em larga escala. Coordena um servidor central com um ou mais nós de trabalho, cada um executando tarefas FFmpeg ou HandBrake em paralelo, para que grandes bibliotecas sejam processadas eficientemente sem intervenção manual.
Alojar o Tdarr no seu próprio VPS dá-lhe controlo total sobre perfis de codificação, pipelines de plugins e configurações de aceleração de hardware. Como a transcodificação ocorre na sua infraestrutura, não há taxas de processamento na cloud, sem limites de tamanho de ficheiro e sem dependência de serviços de terceiros — os seus ficheiros multimédia permanecem privados e o poder de computação escala com o seu VPS.
Principais características de Tdarr
Trabalhadores de nó distribuídos
Crie vários nós de trabalho que se ligam a um servidor central, distribuindo tarefas de transcodificação pelos recursos de CPU e GPU disponíveis para um processamento de biblioteca mais rápido.
Sistema de pipeline de plugins
Encadear plugins da comunidade ou personalizados para construir fluxos de trabalho condicionais – filtrar por codec, contentor, resolução ou taxa de bits e aplicar diferentes perfis de codificação automaticamente.
Suporte para FFmpeg e HandBrake
Alterne entre FFmpeg e HandBrake por trabalho, dando acesso a toda a gama de codecs e predefinições de codificação que cada ferramenta suporta, sem configuração adicional.
Verificação de saúde da biblioteca
Analisar automaticamente ficheiros quanto a corrupção, metadados incorretos ou streams em falta, e sinalizar ou recodificar ficheiros problemáticos antes que causem problemas de reprodução.
Painel de estatísticas em tempo real
Monitorize o progresso da transcodificação, a poupança de espaço, a profundidade da fila e o estado dos trabalhadores a partir de uma única interface web, sem precisar de ferramentas de monitorização externas.
Por que executar Tdarr na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.