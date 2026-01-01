Tdarr é um sistema de transcodificação de multimédia distribuído de código aberto, projetado para automatizar a conversão, compressão e verificação de integridade de bibliotecas de vídeo e áudio em larga escala. Coordena um servidor central com um ou mais nós de trabalho, cada um executando tarefas FFmpeg ou HandBrake em paralelo, para que grandes bibliotecas sejam processadas eficientemente sem intervenção manual.

Alojar o Tdarr no seu próprio VPS dá-lhe controlo total sobre perfis de codificação, pipelines de plugins e configurações de aceleração de hardware. Como a transcodificação ocorre na sua infraestrutura, não há taxas de processamento na cloud, sem limites de tamanho de ficheiro e sem dependência de serviços de terceiros — os seus ficheiros multimédia permanecem privados e o poder de computação escala com o seu VPS.