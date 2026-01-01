Microcks é uma plataforma de código aberto, nativa da cloud, para simular e testar APIs em todos os principais protocolos — REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP e AsyncAPI. Em vez de manter stubs escritos manualmente, as equipas importam os seus contratos de API existentes e o Microcks gera automaticamente simulações realistas que espelham o comportamento real do serviço, acelerando o desenvolvimento sem esperar pelas equipas de backend.

Como um projeto em incubação da CNCF, o Microcks é construído para integração CI/CD e encaixa-se naturalmente em pipelines de DevOps. O autoalojamento no próprio VPS dá controlo total sobre os dados de teste de API, elimina dependências de SaaS externos e permite simular serviços internos que as plataformas de teste na cloud nunca conseguem alcançar.