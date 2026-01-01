Implemente o Microcks com um clique.
Plataforma incubada pela CNCF para simulação de API e teste de contratos em REST, GraphQL, gRPC e AsyncAPI.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Microcks
Microcks é uma plataforma de código aberto, nativa da cloud, para simular e testar APIs em todos os principais protocolos — REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP e AsyncAPI. Em vez de manter stubs escritos manualmente, as equipas importam os seus contratos de API existentes e o Microcks gera automaticamente simulações realistas que espelham o comportamento real do serviço, acelerando o desenvolvimento sem esperar pelas equipas de backend.
Como um projeto em incubação da CNCF, o Microcks é construído para integração CI/CD e encaixa-se naturalmente em pipelines de DevOps. O autoalojamento no próprio VPS dá controlo total sobre os dados de teste de API, elimina dependências de SaaS externos e permite simular serviços internos que as plataformas de teste na cloud nunca conseguem alcançar.
Principais características de Microcks
Simulação de API multi-protocolo
Simule serviços REST, GraphQL, gRPC, SOAP e AsyncAPI a partir de uma única plataforma – não são necessárias ferramentas separadas para cada protocolo.
Teste orientado por contrato
Importe especificações OpenAPI, AsyncAPI, Postman ou gRPC e verifique automaticamente que as suas implementações estão em conformidade com os contratos acordados em pipelines de CI/CD.
Geração de resposta dinâmica
Utilize modelos e expressões em respostas simuladas para gerar dados realistas e variados, em vez de dados estáticos, melhorando a cobertura de testes.
Integração de pipeline CI/CD
O suporte nativo para GitHub Actions, Jenkins e Tekton permite executar testes de conformidade automaticamente em cada commit sem intervenção manual.
Importação de coleção Postman
Reutilize as suas coleções Postman existentes como definições de mock e suites de teste, protegendo o investimento que a sua equipa já fez na documentação da API.
Por que executar Microcks na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.