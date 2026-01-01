Implemente o Restreamer com um clique.
Servidor de transmissão em direto de código aberto que recebe vídeo de qualquer fonte e envia simultaneamente para YouTube, Twitch e pontos de extremidade RTMP personalizados.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Restreamer
O Restreamer é um servidor de transmissão em direto de código aberto desenvolvido pela datarhei que oferece capacidades de transmissão de nível empresarial através de uma interface web acessível. Ingere vídeo de webcams, câmaras IP e transmissões em direto, converte entre os protocolos RTMP, HLS, SRT e WebRTC, e distribui simultaneamente para várias plataformas – YouTube, Twitch, Facebook Live, ou qualquer destino RTMP personalizado – a partir de uma única fonte.
O autoalojamento do Restreamer elimina as taxas mensais dos serviços comerciais de multi-streaming e mantém as transmissões de vídeo completamente fora de plataformas de terceiros, o que é importante para transmissões confidenciais como formação interna, eventos privados ou anúncios de pré-lançamento. A largura de banda dedicada de um VPS garante bitrates estáveis e uma qualidade de transmissão consistente que os ambientes de alojamento partilhado não conseguem garantir.
Principais características de Restreamer
Streaming Multiplataforma
Transmita uma única fonte de vídeo para YouTube, Twitch, Facebook Live e pontos de extremidade RTMP personalizados simultaneamente, sem executar várias instâncias de codificador.
Conversão de Protocolo
Aceite RTMP, SRT ou outros formatos de ingestão e produza HLS, WebRTC ou RTMP para que qualquer dispositivo ou plataforma de visualização possa receber o seu stream.
Reconexão automática
Gere quedas de rede e interrupções de fonte sem intervenção manual, mantendo as emissões a decorrer através de falhas transitórias.
Gestão Baseada na Web
Configure origens, destinos e definições de codificação através de uma interface de navegador, sem conhecimentos de linha de comandos ou configuração complexa de software de streaming.
Gravação de transmissão
Arquive transmissões em direto diretamente para armazenamento persistente para reprodução pós-evento, retenção para conformidade ou reutilização de conteúdo sem serviços adicionais.
Por que executar Restreamer na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.