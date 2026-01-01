O Restreamer é um servidor de transmissão em direto de código aberto desenvolvido pela datarhei que oferece capacidades de transmissão de nível empresarial através de uma interface web acessível. Ingere vídeo de webcams, câmaras IP e transmissões em direto, converte entre os protocolos RTMP, HLS, SRT e WebRTC, e distribui simultaneamente para várias plataformas – YouTube, Twitch, Facebook Live, ou qualquer destino RTMP personalizado – a partir de uma única fonte.

O autoalojamento do Restreamer elimina as taxas mensais dos serviços comerciais de multi-streaming e mantém as transmissões de vídeo completamente fora de plataformas de terceiros, o que é importante para transmissões confidenciais como formação interna, eventos privados ou anúncios de pré-lançamento. A largura de banda dedicada de um VPS garante bitrates estáveis e uma qualidade de transmissão consistente que os ambientes de alojamento partilhado não conseguem garantir.