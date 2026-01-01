Implemente o Jellyfin com instalação de um clique.
Servidor multimédia gratuito e de código aberto para a transmissão da sua biblioteca pessoal de filmes, programas de TV e música para qualquer dispositivo.
Escolha um plano VPS para Jellyfin
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Jellyfin
O Jellyfin é o principal servidor multimédia gratuito e de código aberto — uma alternativa impulsionada pela comunidade ao Plex e ao Emby, sem níveis premium, sem rastreamento e sem dependência de fornecedor. Ele transmite a sua coleção de multimédia pessoal para telemóveis, tablets, computadores, smart TVs e aplicações dedicadas em Roku, Android TV, Apple TV e Fire TV, com obtenção automática de metadados e transcodificação acelerada por hardware.
Alojar o Jellyfin num VPS dá-lhe acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, à sua biblioteca multimédia a partir de qualquer lugar do mundo, com largura de banda dedicada para transmissões simultâneas e sem dependência da sua ligação à internet doméstica. Os seus conteúdos multimédia, histórico de visualização e preferências de utilizador permanecem inteiramente sob o seu controlo, sempre sem taxas de subscrição.
Principais características de Jellyfin
Transcodificação de Hardware
A aceleração Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC e VA-API permite uma transcodificação fluida em tempo real para dispositivos que não conseguem reproduzir o formato de origem nativamente.
TV em direto e DVR
Ligue sintonizadores de rede como HDHomeRun ou fontes M3U para ver e gravar transmissões em direto diretamente através da interface do Jellyfin.
Aplicações Multiplataforma
Apps nativas para Android, iOS, Roku, Android TV, Fire TV e Apple TV permitem que qualquer dispositivo doméstico aceda à biblioteca de multimédia sem um navegador.
Permissões multiutilizador
Crie contas separadas para membros da família com bibliotecas individuais, controlo parental e filtros de classificação de conteúdo por utilizador.
Sessões SyncPlay
Assista ao mesmo conteúdo em simultâneo com amigos ou familiares à distância, com reprodução sincronizada e uma fila partilhada.
Por que executar Jellyfin na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.