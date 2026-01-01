O Jellyfin é o principal servidor multimédia gratuito e de código aberto — uma alternativa impulsionada pela comunidade ao Plex e ao Emby, sem níveis premium, sem rastreamento e sem dependência de fornecedor. Ele transmite a sua coleção de multimédia pessoal para telemóveis, tablets, computadores, smart TVs e aplicações dedicadas em Roku, Android TV, Apple TV e Fire TV, com obtenção automática de metadados e transcodificação acelerada por hardware.

Alojar o Jellyfin num VPS dá-lhe acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, à sua biblioteca multimédia a partir de qualquer lugar do mundo, com largura de banda dedicada para transmissões simultâneas e sem dependência da sua ligação à internet doméstica. Os seus conteúdos multimédia, histórico de visualização e preferências de utilizador permanecem inteiramente sob o seu controlo, sempre sem taxas de subscrição.