Implemente o Eclipse Mosquitto com instalação de um clique.
Broker MQTT leve de código aberto para ligar dispositivos IoT, sensores e aplicações com mensagens de publicação/subscrição.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Eclipse Mosquitto
O Eclipse Mosquitto é a implementação de referência de código aberto do protocolo MQTT, que suporta as versões 5.0, 3.1.1 e 3.1. A sobrecarga binária mínima do MQTT e o modelo de publicação/subscrição tornam-no a escolha padrão para redes de sensores IoT, centrais de automação residencial e qualquer aplicação onde a largura de banda e a duração da bateria são importantes. O Mosquitto é implementado em ambientes de produção que vão desde configurações domésticas com um único Raspberry Pi até implementações IoT industriais em larga escala.
Este template implementa o Mosquitto com autenticação por palavra-passe ativada por predefinição e armazenamento persistente para dados de mensagens e configuração. O autoalojamento oferece ligações e mensagens ilimitadas sem taxas por dispositivo, controlo total sobre as listas de controlo de acesso e entrega consistente de baixa latência que os corretores de cloud partilhados não conseguem garantir.
Principais características de Eclipse Mosquitto
Apoio ao Protocolo MQTT
Suporta as versões MQTT 5.0, 3.1.1 e 3.1, garantindo a compatibilidade com toda a gama de dispositivos IoT, bibliotecas e ferramentas de cliente.
Autenticação por palavra-passe
Autenticação baseada em palavra-passe pré-configurada bloqueia ligações não autorizadas a partir do momento em que o broker é iniciado, sem necessidade de configuração adicional.
Persistência de mensagens
Mensagens retidas e garantias de entrega QoS sobrevivem a reinícios do broker, garantindo que os dispositivos que se reconectam após um período de inatividade recebam as atualizações perdidas.
Controlo de acesso a tópicos
As regras ACL restringem quais clientes podem publicar ou subscrever tópicos específicos, permitindo configurações de broker multi-inquilino de granularidade fina.
Encriptação TLS
O suporte nativo a TLS/SSL encripta todas as ligações de cliente, protegendo os dados dos sensores e os comandos de controlo em trânsito através de redes não fidedignas.
Por que executar Eclipse Mosquitto na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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