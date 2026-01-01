O Eclipse Mosquitto é a implementação de referência de código aberto do protocolo MQTT, que suporta as versões 5.0, 3.1.1 e 3.1. A sobrecarga binária mínima do MQTT e o modelo de publicação/subscrição tornam-no a escolha padrão para redes de sensores IoT, centrais de automação residencial e qualquer aplicação onde a largura de banda e a duração da bateria são importantes. O Mosquitto é implementado em ambientes de produção que vão desde configurações domésticas com um único Raspberry Pi até implementações IoT industriais em larga escala.

Este template implementa o Mosquitto com autenticação por palavra-passe ativada por predefinição e armazenamento persistente para dados de mensagens e configuração. O autoalojamento oferece ligações e mensagens ilimitadas sem taxas por dispositivo, controlo total sobre as listas de controlo de acesso e entrega consistente de baixa latência que os corretores de cloud partilhados não conseguem garantir.