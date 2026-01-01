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Sistema de monitorização de rede impulsionado pela comunidade, com descoberta automática e suporte SNMP abrangente para milhares de modelos de dispositivos.

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Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com LibreNMS

LibreNMS é um sistema de monitorização de rede completo, com licença GPL, que descobre automaticamente toda a sua infraestrutura através de SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP e ARP. Suporta milhares de modelos de dispositivos da Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet e muitos outros, prontos a usar, oferecendo gráficos de tráfego por porta, alertas e mapeamento de topologia sem taxas de licenciamento por dispositivo.

O alojamento próprio do LibreNMS no seu VPS mantém a telemetria de infraestrutura sensível em hardware que controla, sem pegada de agente nos dispositivos monitorizados. Esta implementação agrupa o LibreNMS com MariaDB, Redis e um contentor de dispatcher de poller dedicado para que a recolha de dados e os alertas continuem a funcionar de forma fiável juntamente com a interface web.

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O que pode criar com {name}

Principais características de LibreNMS

Deteção automática SNMP

Descobrir automaticamente dispositivos e as suas interfaces através de SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP e ARP, sem trabalho de inventário manual.

Suporte abrangente a dispositivos

Fornecido com suporte para milhares de modelos de dispositivos de rede, servidor e IoT da Cisco, Juniper, MikroTik, HPE, Fortinet e muitos outros.

Alertas e notificações

Defina regras com alertas baseados em modelos e entregue-os via email, Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, webhooks e mais de 80 transportes.

Faturação e largura de banda

Monitorize o tráfego por porta com relatórios de faturação do percentil 95 para circuitos e interfaces de cliente, ideal para ISPs e fornecedores de serviços geridos.

API e integrações

API REST completa e integrações de primeira classe com Grafana, Oxidized, NetBox, Rancid, smokeping e mapas baseados em OpenStreetMap.

Sondagem distribuída

O serviço de distribuição escala a sondagem por vários contentores de trabalho, mantendo grandes redes responsivas sem intervalos perdidos.

Por que executar LibreNMS na Hostinger

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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