LibreNMS é um sistema de monitorização de rede completo, com licença GPL, que descobre automaticamente toda a sua infraestrutura através de SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP e ARP. Suporta milhares de modelos de dispositivos da Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet e muitos outros, prontos a usar, oferecendo gráficos de tráfego por porta, alertas e mapeamento de topologia sem taxas de licenciamento por dispositivo.

O alojamento próprio do LibreNMS no seu VPS mantém a telemetria de infraestrutura sensível em hardware que controla, sem pegada de agente nos dispositivos monitorizados. Esta implementação agrupa o LibreNMS com MariaDB, Redis e um contentor de dispatcher de poller dedicado para que a recolha de dados e os alertas continuem a funcionar de forma fiável juntamente com a interface web.