O OHDSI Atlas é o padrão de comunidade aberto para a realização de investigação observacional sobre dados de saúde ao nível do paciente convertidos para o Modelo de Dados Comum OMOP. Os investigadores utilizam-no para construir coortes de pacientes, explorar vocabulários médicos padronizados, conceber estudos de estimativa de efeito a nível populacional e caracterizar a história natural da doença sem escrever SQL.

A auto-hospedagem do Atlas no seu próprio VPS oferece controlo total sobre os designs de estudo, definições de coorte e conjuntos de resultados, sendo fornecido pré-carregado com o CDM OMOP sintético Eunomia para que possa explorar o fluxo de trabalho imediatamente. O back-end WebAPI e a base de dados PostgreSQL incluídos fazem com que todas as funcionalidades do Atlas funcionem de imediato, sem necessidade de uma configuração separada de armazém de dados.