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Plataforma web de código aberto para investigação em saúde observacional no modelo de dados comum OMOP.

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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com OHDSI Atlas

O OHDSI Atlas é o padrão de comunidade aberto para a realização de investigação observacional sobre dados de saúde ao nível do paciente convertidos para o Modelo de Dados Comum OMOP. Os investigadores utilizam-no para construir coortes de pacientes, explorar vocabulários médicos padronizados, conceber estudos de estimativa de efeito a nível populacional e caracterizar a história natural da doença sem escrever SQL.

A auto-hospedagem do Atlas no seu próprio VPS oferece controlo total sobre os designs de estudo, definições de coorte e conjuntos de resultados, sendo fornecido pré-carregado com o CDM OMOP sintético Eunomia para que possa explorar o fluxo de trabalho imediatamente. O back-end WebAPI e a base de dados PostgreSQL incluídos fazem com que todas as funcionalidades do Atlas funcionem de imediato, sem necessidade de uma configuração separada de armazém de dados.

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O que pode criar com {name}

Principais características de OHDSI Atlas

Analytics OMOP CDM

Execute definições de coorte, caracterizações e estudos a nível populacional contra qualquer base de dados convertida para o Modelo de Dados Comum OMOP V5.

Explorador de Vocabulário

Pesquise SNOMED, RxNorm, LOINC e outros vocabulários médicos padrão para construir conjuntos de conceitos que se traduzam de forma consistente entre fontes de dados.

Criador de Coortes

Defina populações de pacientes com um construtor visual utilizando critérios de inclusão, exposições a fármacos e ocorrências de condições sem escrever SQL.

Dados de demonstração da Eunomia

Vem pré-carregado com o conjunto de dados sintéticos OHDSI Eunomia para que a geração de coortes, a caracterização e os relatórios Achilles funcionem imediatamente.

Backend da WebAPI

O serviço WebAPI Spring Boot empacotado expõe a API REST OHDSI completa para acesso programático a partir de R, Python e outros clientes de análise.

Padrão de comunidade aberto

Junta-se a uma rede mundial de investigadores que utilizam os mesmos métodos em mais de mil milhões de registos de doentes, em parceiros académicos e da indústria.

Por que executar OHDSI Atlas na Hostinger

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Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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