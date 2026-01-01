O WPS Office é uma suite de produtividade de escritório abrangente que inclui ferramentas de Edição de Texto, Folhas de Cálculo, Apresentações e PDF. É entregue como uma aplicação de desktop acessível por navegador através de streaming KasmVNC, proporcionando-lhe um ambiente de escritório completo a partir de qualquer dispositivo sem instalar software localmente.

O autoalojamento do WPS Office num VPS proporciona um espaço de trabalho persistente com os seus documentos sempre disponíveis num URL seguro. O WPS Office tem alta compatibilidade com os formatos do Microsoft Office — DOCX, XLSX e PPTX — tornando-o uma suite de escritório prática para trabalhar com ficheiros de colegas que utilizam o Microsoft Office.