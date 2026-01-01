Implemente o WPS Office com instalação de um clique.
Suite de escritório completa com Editor de Texto, Folha de Cálculo e Apresentações, acessível a partir de qualquer navegador através do seu VPS.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com WPS Office
O WPS Office é uma suite de produtividade de escritório abrangente que inclui ferramentas de Edição de Texto, Folhas de Cálculo, Apresentações e PDF. É entregue como uma aplicação de desktop acessível por navegador através de streaming KasmVNC, proporcionando-lhe um ambiente de escritório completo a partir de qualquer dispositivo sem instalar software localmente.
O autoalojamento do WPS Office num VPS proporciona um espaço de trabalho persistente com os seus documentos sempre disponíveis num URL seguro. O WPS Office tem alta compatibilidade com os formatos do Microsoft Office — DOCX, XLSX e PPTX — tornando-o uma suite de escritório prática para trabalhar com ficheiros de colegas que utilizam o Microsoft Office.
Principais características de WPS Office
Pacote de escritório completo
Inclui Writer (processador de texto), Folhas de Cálculo (compatível com Excel), Apresentação (compatível com PowerPoint) e ferramentas de PDF num só pacote.
Acesso via navegador
Aceda ao ambiente de trabalho completo do WPS Office a partir de qualquer navegador via KasmVNC sem instalar software no seu dispositivo local.
Compatível com Microsoft Office
Abrir, editar e guardar ficheiros DOCX, XLSX e PPTX com alta fidelidade para manter a compatibilidade com utilizadores do Microsoft Office.
Edição de PDF
Visualize, anote e edite documentos PDF diretamente no WPS Office sem ter de converter primeiro para outro formato.
Armazenamento persistente de documentos
Documentos e configurações persistem entre sessões no VPS para que o espaço de trabalho esteja sempre exatamente como o deixou.
Por que executar WPS Office na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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