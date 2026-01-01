Implemente Dawarich com instalação de um clique.
Alternativa autoalojada ao Google Timeline para rastrear e visualizar o histórico de localização completo num mapa interativo.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Dawarich
Dawarich é uma alternativa autoalojada ao Google Timeline que coloca o seu histórico de localização sob o seu próprio controlo. Importe dados de exportações do Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, ficheiros GPX e outras fontes para construir um registo rico e pesquisável de todos os locais onde esteve.
A plataforma visualiza os seus movimentos como mapas interativos com mapas de calor, linhas de rota e sobreposições de nevoeiro de guerra. Estatísticas incorporadas mostram os países visitados, cidades exploradas e a distância total percorrida, enquanto as ferramentas de viagem permitem anotar percursos com fotos e notas. A partilha de localização familiar com controlos de privacidade individuais torna-o adequado para uso doméstico. O autoalojamento mantém os dados de localização sensíveis inteiramente na sua própria infraestrutura, longe do Google e de outros terceiros.
Principais características de Dawarich
Importação multi-fonte
Importe dados de localização do Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, ficheiros GPX e muito mais para construir um registo histórico completo.
Vistas de mapa interativas
Explore o histórico como mapas de calor, linhas de rota e sobreposições de nevoeiro de guerra num mapa totalmente interativo com camadas personalizáveis.
Estatísticas de viagens
Veja quantos países e cidades visitou, a distância que viajou, e acompanhe quantos dias passou em cada país.
Integração de fotos
Ligue o Immich ou o Photoprism para sobrepor fotos georreferenciadas no mapa e associar memórias a viagens e localizações específicas.
Partilha de localização familiar
Partilhe a sua localização com os membros da família, mantendo os controlos de privacidade individuais para que cada pessoa decida o que expõe.
Por que executar Dawarich na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.