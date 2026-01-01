Dawarich é uma alternativa autoalojada ao Google Timeline que coloca o seu histórico de localização sob o seu próprio controlo. Importe dados de exportações do Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, ficheiros GPX e outras fontes para construir um registo rico e pesquisável de todos os locais onde esteve.

A plataforma visualiza os seus movimentos como mapas interativos com mapas de calor, linhas de rota e sobreposições de nevoeiro de guerra. Estatísticas incorporadas mostram os países visitados, cidades exploradas e a distância total percorrida, enquanto as ferramentas de viagem permitem anotar percursos com fotos e notas. A partilha de localização familiar com controlos de privacidade individuais torna-o adequado para uso doméstico. O autoalojamento mantém os dados de localização sensíveis inteiramente na sua própria infraestrutura, longe do Google e de outros terceiros.