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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Shaarli

Shaarli é um serviço de marcação de favoritos pessoal e minimalista, concebido como um substituto autoalojado para o del.icio.us original. Armazena cada favorito num único ficheiro PHP simples – sem servidor de base de dados, sem migrações, sem atualizações de esquema – e apresenta um feed limpo e cronológico inverso de links, notas e atualizações estilo microblog que pode manter público, privado ou misturar por item.

Autoalojar o Shaarli no seu VPS dá-lhe um arquivo de links privado sob o seu próprio domínio, um feed RSS/Atom das suas partilhas, um sistema de notas compatível com Markdown e um bookmarklet mais uma API móvel que transformam qualquer navegador ou aplicação num alvo de gravação com um clique. A pilha completa é um único contentor PHP com um ficheiro JSON a apoiá-lo – as cópias de segurança são uma única cópia de ficheiro.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Shaarli

Armazenamento de ficheiro plano

Marcadores residem num único armazenamento de dados PHP sem um servidor de base de dados para instalar, otimizar ou fazer cópias de segurança – copie o ficheiro e tem o seu arquivo.

Fluxo cronológico inverso

Cada marcador, nota ou publicação de microblog chega a uma linha do tempo organizada com etiquetas, pesquisa de texto completo e controlos de privacidade por link.

Canais RSS e Atom

Feeds RSS e Atom incorporados transformam o Shaarli num blog de links público ou numa fonte de leitor de feeds privada – funciona com qualquer aplicação de leitura.

Bookmarklet e API REST

Guarde links de qualquer navegador com o bookmarklet incluído, ou envie a partir de aplicações móveis e de desktop utilizando a API REST tipada.

Notas em Markdown

Escreva notas mais longas e publicações de microblog em Markdown juntamente com marcadores, com visibilidade pública opcional para partilha.

Pegada leve

Um único contentor PHP sem servidor de base de dados funciona confortavelmente nos planos VPS mais pequenos sem competir com outras aplicações pelos recursos.

Por que executar Shaarli na Hostinger

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Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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