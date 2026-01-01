Shaarli é um serviço de marcação de favoritos pessoal e minimalista, concebido como um substituto autoalojado para o del.icio.us original. Armazena cada favorito num único ficheiro PHP simples – sem servidor de base de dados, sem migrações, sem atualizações de esquema – e apresenta um feed limpo e cronológico inverso de links, notas e atualizações estilo microblog que pode manter público, privado ou misturar por item.

Autoalojar o Shaarli no seu VPS dá-lhe um arquivo de links privado sob o seu próprio domínio, um feed RSS/Atom das suas partilhas, um sistema de notas compatível com Markdown e um bookmarklet mais uma API móvel que transformam qualquer navegador ou aplicação num alvo de gravação com um clique. A pilha completa é um único contentor PHP com um ficheiro JSON a apoiá-lo – as cópias de segurança são uma única cópia de ficheiro.