Implemente Shaarli com instalação em um clique.
Serviço de favoritos pessoal, minimalista e super-rápido que armazena tudo numa única base de dados de ficheiro simples — sem necessidade de SQL.
Escolha um plano VPS para Shaarli
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Shaarli
Shaarli é um serviço de marcação de favoritos pessoal e minimalista, concebido como um substituto autoalojado para o del.icio.us original. Armazena cada favorito num único ficheiro PHP simples – sem servidor de base de dados, sem migrações, sem atualizações de esquema – e apresenta um feed limpo e cronológico inverso de links, notas e atualizações estilo microblog que pode manter público, privado ou misturar por item.
Autoalojar o Shaarli no seu VPS dá-lhe um arquivo de links privado sob o seu próprio domínio, um feed RSS/Atom das suas partilhas, um sistema de notas compatível com Markdown e um bookmarklet mais uma API móvel que transformam qualquer navegador ou aplicação num alvo de gravação com um clique. A pilha completa é um único contentor PHP com um ficheiro JSON a apoiá-lo – as cópias de segurança são uma única cópia de ficheiro.
Principais características de Shaarli
Armazenamento de ficheiro plano
Marcadores residem num único armazenamento de dados PHP sem um servidor de base de dados para instalar, otimizar ou fazer cópias de segurança – copie o ficheiro e tem o seu arquivo.
Fluxo cronológico inverso
Cada marcador, nota ou publicação de microblog chega a uma linha do tempo organizada com etiquetas, pesquisa de texto completo e controlos de privacidade por link.
Canais RSS e Atom
Feeds RSS e Atom incorporados transformam o Shaarli num blog de links público ou numa fonte de leitor de feeds privada – funciona com qualquer aplicação de leitura.
Bookmarklet e API REST
Guarde links de qualquer navegador com o bookmarklet incluído, ou envie a partir de aplicações móveis e de desktop utilizando a API REST tipada.
Notas em Markdown
Escreva notas mais longas e publicações de microblog em Markdown juntamente com marcadores, com visibilidade pública opcional para partilha.
Pegada leve
Um único contentor PHP sem servidor de base de dados funciona confortavelmente nos planos VPS mais pequenos sem competir com outras aplicações pelos recursos.
Por que executar Shaarli na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion