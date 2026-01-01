Implemente Horilla com instalação de um clique.
Plataforma gratuita de RH e CRM de código aberto que abrange colaboradores, folha de pagamentos, recrutamento e assiduidade.
Escolha um plano VPS para Horilla
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Horilla
Horilla é uma plataforma de Gestão de Recursos Humanos e CRM totalmente de código aberto, construída em Django e PostgreSQL. Unifica todo o ciclo de vida do colaborador — recrutamento, integração, assiduidade, licenças, folha de pagamentos, desempenho, helpdesk e desvinculação — juntamente com um CRM integrado para pipelines de vendas e registos de clientes, substituindo várias ferramentas SaaS por uma única stack autoalojada.
Autoalojar o Horilla no seu próprio VPS mantém os dados sensíveis dos colaboradores, salários e registos de clientes sob o seu controlo direto, sem taxas por utilizador. Retém acesso total à base de dados para relatórios personalizados e integrações, além da liberdade de estender módulos sem depender dos roteiros dos fornecedores.
Principais características de Horilla
Recrutamento e integração
Acompanhe vagas de emprego, processos de seleção de candidatos, fases de entrevista e tarefas de integração sem um ATS ou ferramenta de integração separados.
Assiduidade e licenças
Gerir horários de turnos, assiduidade biométrica, direitos a férias e fluxos de trabalho de aprovação em toda a força de trabalho.
Folha de pagamento integrada
Configure contratos, subsídios, deduções e regras fiscais, e depois execute ciclos de processamento salarial com geração de recibos de vencimento diretamente no Horilla.
Desempenho e objetivos
Defina KPIs e OKRs, execute ciclos de feedback 360 graus e ligue os objetivos individuais aos objetivos organizacionais.
CRM Integrado
Gerencie leads, oportunidades, contas de clientes e pipelines de vendas juntamente com dados de RH numa única base de dados unificada.
API REST Modular
Cada módulo é fornecido com uma API REST documentada para integrar o Horilla com fornecedores de processamento salarial, sistemas de identidade e ferramentas de BI.
Por que executar Horilla na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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AppFlowy
O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion