Horilla é uma plataforma de Gestão de Recursos Humanos e CRM totalmente de código aberto, construída em Django e PostgreSQL. Unifica todo o ciclo de vida do colaborador — recrutamento, integração, assiduidade, licenças, folha de pagamentos, desempenho, helpdesk e desvinculação — juntamente com um CRM integrado para pipelines de vendas e registos de clientes, substituindo várias ferramentas SaaS por uma única stack autoalojada.

Autoalojar o Horilla no seu próprio VPS mantém os dados sensíveis dos colaboradores, salários e registos de clientes sob o seu controlo direto, sem taxas por utilizador. Retém acesso total à base de dados para relatórios personalizados e integrações, além da liberdade de estender módulos sem depender dos roteiros dos fornecedores.