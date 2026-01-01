Implemente o SearXNG com instalação de um clique.
Motor de metapesquisa que respeita a privacidade, agregando resultados de dezenas de fontes sem armazenar pesquisas ou rastrear utilizadores.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com SearXNG
SearXNG é um motor de metapesquisa focado na privacidade que consulta o Google, Bing, DuckDuckGo e dezenas de outros fornecedores de pesquisa simultaneamente, devolvendo resultados agregados sem criar um perfil de utilizador ou armazenar o histórico de pesquisa. Ao contrário dos motores de pesquisa comerciais que monetizam as consultas através de perfis e segmentação de anúncios, o SearXNG oferece acesso não filtrado à informação da web.
O autoalojamento significa que as suas pesquisas passam por uma infraestrutura que controla em vez de instâncias públicas operadas por partes desconhecidas. Decide quais fornecedores de pesquisa são incluídos, como os resultados são filtrados e quem pode aceder à sua instância — sem depender de servidores comunitários partilhados que possam sofrer interrupções ou limitação de taxa.
Principais características de SearXNG
Sem Registo de Consultas
As pesquisas nunca são armazenadas ou ligadas à sua identidade, eliminando a criação de perfis e o rastreamento comportamental inerentes aos motores de busca comerciais.
Agregação de Múltiplas Fontes
Consulta dezenas de motores de busca em simultâneo, reduzindo o viés dos resultados e fornecendo uma cobertura mais ampla do que qualquer fornecedor individual.
Motores Configuráveis
Escolha exatamente quais fornecedores de pesquisa incluir ou excluir, adaptando a combinação de resultados às suas necessidades de pesquisa e preferências de privacidade.
Pesquisa de Categoria
Categorias de pesquisa dedicadas para web, imagens, vídeo, notícias e fontes especializadas mantêm os resultados relevantes para o tipo de conteúdo de que precisa.
Sem Cookies ou Rastreamento
Funciona sem cookies ou scripts de rastreamento, tornando-o adequado para investigação sensível à privacidade e utilização em ambientes restritos.
Por que executar SearXNG na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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