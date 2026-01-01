SearXNG é um motor de metapesquisa focado na privacidade que consulta o Google, Bing, DuckDuckGo e dezenas de outros fornecedores de pesquisa simultaneamente, devolvendo resultados agregados sem criar um perfil de utilizador ou armazenar o histórico de pesquisa. Ao contrário dos motores de pesquisa comerciais que monetizam as consultas através de perfis e segmentação de anúncios, o SearXNG oferece acesso não filtrado à informação da web.

O autoalojamento significa que as suas pesquisas passam por uma infraestrutura que controla em vez de instâncias públicas operadas por partes desconhecidas. Decide quais fornecedores de pesquisa são incluídos, como os resultados são filtrados e quem pode aceder à sua instância — sem depender de servidores comunitários partilhados que possam sofrer interrupções ou limitação de taxa.