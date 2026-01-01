Instalar Seafile com um clique.
Plataforma de sincronização e partilha de ficheiros autoalojada como alternativa ao Dropbox.
Escolha um plano VPS para Seafile
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Seafile
O Seafile é uma plataforma de sincronização e partilha de ficheiros de alto desempenho e código aberto, utilizada por milhões em todo o mundo. A sua tecnologia única de sincronização ao nível do bloco proporciona transferências de ficheiros rápidas e eficientes em termos de largura de banda entre dispositivos, tornando-a ideal para equipas que gerem grandes bibliotecas de ficheiros. Ao contrário do armazenamento na cloud genérico, o Seafile foi concebido de raiz para uma sincronização fiável de coleções massivas de ficheiros.
Com encriptação do lado do cliente, controlo de versões de ficheiros, permissões granulares de pastas e clientes de sincronização nativos para todas as plataformas, o Seafile oferece gestão de ficheiros de nível empresarial sem taxas de subscrição ou preços por utilizador. O autoalojamento mantém todos os seus dados no seu próprio servidor. Este modelo inclui MariaDB para armazenamento de metadados, Memcached para cache de desempenho e encaminhamento HTTPS Traefik para acesso seguro.
Principais características de Seafile
Sincronização ao nível de bloco
A sincronização Delta transfere apenas blocos de ficheiros alterados, proporcionando uma sincronização rápida e eficiente em termos de largura de banda em todos os dispositivos conectados.
Criptografia de ponta a ponta
As bibliotecas de encriptação do lado do cliente garantem que os ficheiros são encriptados antes de saírem do seu dispositivo, protegendo dados sensíveis em repouso e em trânsito.
Versionamento de ficheiros
O histórico de versões automático com retenção configurável permite restaurar versões anteriores de ficheiros e acompanhar as alterações ao longo do tempo.
Links de Partilha Seguros
Partilhe ficheiros e pastas através de ligações com palavras-passe, datas de validade e limites de download para uma colaboração externa controlada.
Clientes Multiplataforma
Clientes de sincronização nativos para Windows, macOS, Linux, iOS e Android mantêm os seus ficheiros acessíveis em todos os dispositivos.
Por que executar Seafile na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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