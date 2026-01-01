O Seafile é uma plataforma de sincronização e partilha de ficheiros de alto desempenho e código aberto, utilizada por milhões em todo o mundo. A sua tecnologia única de sincronização ao nível do bloco proporciona transferências de ficheiros rápidas e eficientes em termos de largura de banda entre dispositivos, tornando-a ideal para equipas que gerem grandes bibliotecas de ficheiros. Ao contrário do armazenamento na cloud genérico, o Seafile foi concebido de raiz para uma sincronização fiável de coleções massivas de ficheiros.

Com encriptação do lado do cliente, controlo de versões de ficheiros, permissões granulares de pastas e clientes de sincronização nativos para todas as plataformas, o Seafile oferece gestão de ficheiros de nível empresarial sem taxas de subscrição ou preços por utilizador. O autoalojamento mantém todos os seus dados no seu próprio servidor. Este modelo inclui MariaDB para armazenamento de metadados, Memcached para cache de desempenho e encaminhamento HTTPS Traefik para acesso seguro.