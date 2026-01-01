O Atomic Server é um CMS headless de código aberto e uma base de dados de grafo construída sobre Atomic Data, um subconjunto rigoroso de RDF que atribui a cada peça de conteúdo um esquema tipado e um URL estável. Ao contrário dos CMSs tradicionais que armazenam blobs opacos, o Atomic Server armazena dados estruturados e ligados que podem ser consultados, validados e sincronizados em tempo real entre clientes.

Autoalojar o Atomic Server no seu próprio VPS mantém o seu grafo de conhecimento, documentos e tabelas sob o seu controlo total, sem bloqueio de fornecedor ou taxas por utilizador. Os WebSockets incorporados transmitem atualizações em tempo real para cada cliente conectado, tornando-o uma base sólida para ferramentas colaborativas, wikis internos e aplicações personalizadas que necessitam de um backend estruturado e em tempo real.