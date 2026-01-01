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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Atomic Server

O Atomic Server é um CMS headless de código aberto e uma base de dados de grafo construída sobre Atomic Data, um subconjunto rigoroso de RDF que atribui a cada peça de conteúdo um esquema tipado e um URL estável. Ao contrário dos CMSs tradicionais que armazenam blobs opacos, o Atomic Server armazena dados estruturados e ligados que podem ser consultados, validados e sincronizados em tempo real entre clientes.

Autoalojar o Atomic Server no seu próprio VPS mantém o seu grafo de conhecimento, documentos e tabelas sob o seu controlo total, sem bloqueio de fornecedor ou taxas por utilizador. Os WebSockets incorporados transmitem atualizações em tempo real para cada cliente conectado, tornando-o uma base sólida para ferramentas colaborativas, wikis internos e aplicações personalizadas que necessitam de um backend estruturado e em tempo real.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Atomic Server

Sincronização em tempo real

Os WebSockets incorporados enviam alterações para cada cliente conectado instantaneamente, para que a edição colaborativa e os painéis em tempo real funcionem sem infraestrutura adicional.

Grafo de conhecimento tipado

Cada recurso tem um esquema e um URL único baseado em Dados Atómicos, conferindo ao seu conteúdo validação, ligação e capacidade de consulta que os repositórios de documentos planos não conseguem igualar.

Poderoso editor de tabelas

Editar registos estruturados numa UI semelhante a uma folha de cálculo, com colunas tipificadas, referências e validação – uma interface familiar para colaboradores não técnicos.

Pesquisa de texto completo

A pesquisa de texto completo integrada indexa automaticamente todos os recursos, tornando grandes bases de conhecimento instantaneamente pesquisáveis sem configurar um motor separado.

SDKs de JS, React, Svelte

As bibliotecas de cliente oficiais permitem aos programadores criar front-ends e aplicações personalizados que leem, escrevem e subscrevem alterações em tempo real através de uma API tipada.

Por que executar Atomic Server na Hostinger

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
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Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
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Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

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