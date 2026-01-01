Implemente Cheshire Cat AI com instalação de um clique.
Estrutura de agente de IA pronta para produção com RAG, plugins e chamada de funções integrados para qualquer fornecedor de LLM.
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O que pode criar com Cheshire Cat AI
O Cheshire Cat AI é uma estrutura de código aberto para construir agentes de IA de produção como um microsserviço. Em vez de juntar bibliotecas separadas para memória, ferramentas e formulários conversacionais, o Cat fornece um runtime API-first com um armazenamento vetorial Qdrant integrado, um sistema de plugins, ganchos de eventos e chamada de função — para que o mesmo agente possa alimentar um chatbot, uma ferramenta interna ou um assistente de atendimento ao cliente a partir de um único backend.
A estrutura é agnóstica em relação ao modelo e funciona com qualquer LLM e incorporador compatível com LangChain, incluindo OpenAI, Anthropic, Ollama e modelos autoalojados. O autoalojamento no seu próprio VPS mantém o histórico de conversas, as incorporações e o código de plugin sob o seu controlo total, com suporte multiutilizador e permissões granulares para implementações de equipa.
Principais características de Cheshire Cat AI
RAG integrada
Uma memória vetorial Qdrant integrada ingere documentos e recupera automaticamente o contexto relevante, para que os agentes respondam a partir dos seus dados em vez de a partir do conhecimento genérico do modelo.
Sistema de plugins
Instale plugins Python no painel de controlo para adicionar ferramentas, hooks e formulários conversacionais sem fazer um fork do core – estenda o comportamento em tempo de execução em vez de reconstruir a imagem.
Qualquer fornecedor de LLM
Alterne entre OpenAI, Anthropic, Ollama e outros modelos compatíveis com LangChain a partir da interface de administração para equilibrar o custo, a latência e a residência de dados por caso de uso.
REST e API WebSocket
Incorpore o agente em qualquer frontend através de uma API REST personalizável ou converse via WebSocket, com chaves de API separadas para cada transporte para controlo de acesso granular.
Formulários conversacionais
Defina formulários baseados em Pydantic que orientam conversas em várias etapas, como reservas ou pedidos, permitindo ao agente recolher dados estruturados, mantendo o diálogo natural.
Por que executar Cheshire Cat AI na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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