O Cheshire Cat AI é uma estrutura de código aberto para construir agentes de IA de produção como um microsserviço. Em vez de juntar bibliotecas separadas para memória, ferramentas e formulários conversacionais, o Cat fornece um runtime API-first com um armazenamento vetorial Qdrant integrado, um sistema de plugins, ganchos de eventos e chamada de função — para que o mesmo agente possa alimentar um chatbot, uma ferramenta interna ou um assistente de atendimento ao cliente a partir de um único backend.

A estrutura é agnóstica em relação ao modelo e funciona com qualquer LLM e incorporador compatível com LangChain, incluindo OpenAI, Anthropic, Ollama e modelos autoalojados. O autoalojamento no seu próprio VPS mantém o histórico de conversas, as incorporações e o código de plugin sob o seu controlo total, com suporte multiutilizador e permissões granulares para implementações de equipa.