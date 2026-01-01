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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Cheshire Cat AI

O Cheshire Cat AI é uma estrutura de código aberto para construir agentes de IA de produção como um microsserviço. Em vez de juntar bibliotecas separadas para memória, ferramentas e formulários conversacionais, o Cat fornece um runtime API-first com um armazenamento vetorial Qdrant integrado, um sistema de plugins, ganchos de eventos e chamada de função — para que o mesmo agente possa alimentar um chatbot, uma ferramenta interna ou um assistente de atendimento ao cliente a partir de um único backend.

A estrutura é agnóstica em relação ao modelo e funciona com qualquer LLM e incorporador compatível com LangChain, incluindo OpenAI, Anthropic, Ollama e modelos autoalojados. O autoalojamento no seu próprio VPS mantém o histórico de conversas, as incorporações e o código de plugin sob o seu controlo total, com suporte multiutilizador e permissões granulares para implementações de equipa.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Cheshire Cat AI

RAG integrada

Uma memória vetorial Qdrant integrada ingere documentos e recupera automaticamente o contexto relevante, para que os agentes respondam a partir dos seus dados em vez de a partir do conhecimento genérico do modelo.

Sistema de plugins

Instale plugins Python no painel de controlo para adicionar ferramentas, hooks e formulários conversacionais sem fazer um fork do core – estenda o comportamento em tempo de execução em vez de reconstruir a imagem.

Qualquer fornecedor de LLM

Alterne entre OpenAI, Anthropic, Ollama e outros modelos compatíveis com LangChain a partir da interface de administração para equilibrar o custo, a latência e a residência de dados por caso de uso.

REST e API WebSocket

Incorpore o agente em qualquer frontend através de uma API REST personalizável ou converse via WebSocket, com chaves de API separadas para cada transporte para controlo de acesso granular.

Formulários conversacionais

Defina formulários baseados em Pydantic que orientam conversas em várias etapas, como reservas ou pedidos, permitindo ao agente recolher dados estruturados, mantendo o diálogo natural.

Por que executar Cheshire Cat AI na Hostinger

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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